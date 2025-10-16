Audiolís recibe el distintivo Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad de la Junta de Andalucía

La consultora Audiolís ha recibido el distintivo de Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad que concede la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), con el objetivo de poner en valor el compromiso activo de las empresas en la promoción de la igualdad real de mujeres y hombres.

Esta es la primera vez que se otorga esta distinción en la comunidad autónoma y Audiolís se sitúa entre las 45 entidades seleccionadas, destacando en la categoría de mediana empresa por la implementación de políticas efectivas para la igualdad en el entorno laboral.

Proceso de evaluación muy exigente

La Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad (MAEI) distingue a las empresas andaluzas que demuestran un compromiso real y sostenido con la igualdad de género. La obtención de este distintivo, tras un proceso de evaluación muy exigente, aporta importantes beneficios en reputación, credibilidad, competitividad y acceso preferente a ayudas públicas o contratos con la Administración.

“La igualdad no solo es una responsabilidad social, es también una palanca para la innovación, el talento y el crecimiento empresarial. En Audiolís llevamos años integrando esta visión en nuestra cultura corporativa”, señaló Juana Cózar, directora general de Audiolís.

Un total de 45 empresas reconocidas

Entre las entidades que también han sido reconocidas se encuentran Leroy Merlín, Clece, Magtel, Correos o Cruz Roja Española, entre otras. La inclusión de Audiolís en este selecto grupo pone en valor el trabajo que compañías de origen andaluz están desarrollando para construir un tejido empresarial más igualitario y sostenible.

Integrar la igualdad como eje estratégico

La Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad nace al amparo del Decreto 1/2022, de 11 de enero, como una herramienta para visibilizar, incentivar y distinguir a las organizaciones que integran la igualdad como un eje estratégico en la gestión de los recursos humanos. Este distintivo incorpora un logotipo con una figura de arte geométrico que evoca a los iconos decorativos característicos del patrimonio, la tradición y la identidad de Andalucía.

La entrega oficial de los distintivos Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad estuvo presidida por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión.