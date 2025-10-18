Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El otoño llega con nuevos sabores a Restaurante Casino Marbella

Restaurante Casino Marbella arranca la temporada de otoño con una carta completamente renovada que apuesta por el sabor, la técnica y el producto de calidad

Huevos con alcahofas y Jamón Ibérico, Casino Marbella

Huevos con alcahofas y Jamón Ibérico, Casino Marbella / L.O.

Ángela Aguilera

Ángela Aguilera

Málaga

Bajo la dirección del reconocido chef Agustín Román, el restaurante presenta cinco nuevas propuestas que combinan tradición y cocina internacional, pensadas para sorprender sin complicaciones.

Ubicado dentro de Casino Marbella y con un horario nocturno de 20:00 a 02:00, el restaurante se consolida como una opción gastronómica atractiva para quienes buscan una cena diferente en un entorno exclusivo, con precios accesibles y platos que no dejan indiferente.

Cinco platos, cinco motivos para volver:

Sopa Tom Kha de pollo: una receta tailandesa con el toque personal del chef, donde el equilibrio entre el picante, el cítrico y el cremoso crea una entrada cálida y reconfortante.

Huevos con alcachofas e ibéricos: una combinación que celebra el producto nacional, con texturas crujientes y sabores intensos.

Canelones de ternera: reinterpretación de un clásico, con relleno meloso y gratinado suave, ideal para los amantes de la cocina casera con un giro moderno.

Tataki de vaca madurada: carne de calidad, marcada al punto justo y acompañada de matices que realzan su sabor sin eclipsarlo.

Mahalabia con pistacho: postre de origen árabe, delicado y aromático, que cierra la experiencia con un toque dulce y exótico.

Bajo el lema Eat, feel, repeat, Restaurante Casino Marbella invita a sus comensales a disfrutar de una experiencia gastronómica que va más allá del plato. Comer bien, sentir cada bocado y repetir la experiencia es la esencia de esta nueva temporada, pensada para quienes valoran la calidad sin artificios.

Con esta nueva propuesta, Agustín Román reafirma su estilo: cocina honesta, bien ejecutada y pensada para disfrutar. La carta de otoño ya está disponible todos los días en Restaurante Gastrobar Casino Marbella.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents