El otoño llega con nuevos sabores a Restaurante Casino Marbella

Bajo la dirección del reconocido chef Agustín Román, el restaurante presenta cinco nuevas propuestas que combinan tradición y cocina internacional, pensadas para sorprender sin complicaciones.

Ubicado dentro de Casino Marbella y con un horario nocturno de 20:00 a 02:00, el restaurante se consolida como una opción gastronómica atractiva para quienes buscan una cena diferente en un entorno exclusivo, con precios accesibles y platos que no dejan indiferente.

Cinco platos, cinco motivos para volver:

Sopa Tom Kha de pollo: una receta tailandesa con el toque personal del chef, donde el equilibrio entre el picante, el cítrico y el cremoso crea una entrada cálida y reconfortante.

Huevos con alcachofas e ibéricos: una combinación que celebra el producto nacional, con texturas crujientes y sabores intensos.

Canelones de ternera: reinterpretación de un clásico, con relleno meloso y gratinado suave, ideal para los amantes de la cocina casera con un giro moderno.

Tataki de vaca madurada: carne de calidad, marcada al punto justo y acompañada de matices que realzan su sabor sin eclipsarlo.

Mahalabia con pistacho: postre de origen árabe, delicado y aromático, que cierra la experiencia con un toque dulce y exótico.

Bajo el lema Eat, feel, repeat, Restaurante Casino Marbella invita a sus comensales a disfrutar de una experiencia gastronómica que va más allá del plato. Comer bien, sentir cada bocado y repetir la experiencia es la esencia de esta nueva temporada, pensada para quienes valoran la calidad sin artificios.

Con esta nueva propuesta, Agustín Román reafirma su estilo: cocina honesta, bien ejecutada y pensada para disfrutar. La carta de otoño ya está disponible todos los días en Restaurante Gastrobar Casino Marbella.