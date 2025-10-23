Encuentro
Gastroclub Empresarial celebra su desayuno de noviembre con Gibraltar como protagonista
Gastroclub Empresarial reunirá el próximo 7 de noviembre a las 09:30 h en Jardines de Santelmo a decenas de empresarios en su tradicional desayuno mensual de networking, que en esta ocasión tendrá como eje central las oportunidades de negocio en Gibraltar
Bajo el título “Cómo invertir en Gibraltar”, el encuentro contará con la presencia de dos destacados miembros del Gobierno gibraltareño, como Christian Santos, Ministro de Igualdad, Empleo, Cultura y Turismo y Gemma Arias Vasquez, Ministra de Salud, Bienestar y Negocio. Ambos invitados ofrecerán una visión directa sobre el atractivo de Gibraltar como destino para la inversión empresarial, su marco regulatorio y las áreas con mayor potencial de crecimiento para las empresas malagueñas y andaluzas.
“Este desayuno supone una oportunidad única para que nuestros empresarios conozcan de primera mano las posibilidades de expansión en Gibraltar, en un entorno de confianza y sinergia que caracteriza a Gastroclub Empresarial”, destaca Alberto de Hoyos Jiménez, presidente y fundador de Gastroclub Empresarial.
Consolidado como un espacio de referencia para el networking de alto nivel en Málaga, Gastroclub Empresarial sigue ofreciendo a sus miembros y asistentes experiencias exclusivas que conectan a líderes empresariales con instituciones de relevancia nacional e internacional.
Datos del evento
- Título: Cómo invertir en Gibraltar
- Fecha y hora: 7 de noviembre de 2025, 09:30 h
- Lugar: Jardines de Santelmo, Málaga
- Invitados especiales: Christian Santos y Gemma Arias Vasquez
Más información y contacto en la web de Gastroclub Empresarial.
