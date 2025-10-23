Motor
Llega a Málaga la MotoFest: el festival donde las motos son las protagonistas
Este jueves comienza el MotoFest, un evento dedicado al mundo de las dos ruedas que tendrá lugar del 23 al 26 de octubre en las instalaciones de Vespamálaga
Organizado por Grupo Nieto Automoción, el MotoFest será mucho más que una exposición: un punto de encuentro para quienes ya disfrutan de las motos y para quienes buscan una forma más ágil, económica y sostenible de moverse por Málaga.
Durante cuatro días, los visitantes podrán descubrir más de 200 motos con precios desde 1.500€ y descuentos de hasta 4.000€, así como participar en un ambiente distendido con sorteos, picoteo y buen ambiente. Además, entre quienes adquieran su moto durante el evento se sortearán 500€ de descuento adicional.
El festival contará con la presencia de algunas de las marcas más reconocidas del mercado, como Piaggio, Vespa, Moto Guzzi, Aprilia, Kymco y Yadea, ofreciendo una amplia variedad de estilos y modelos para todos los gustos y necesidades.
Desde Grupo Nieto Automoción, destacan que “El MotoFest es una oportunidad ideal para estrenar moto con grandes descuentos, en un entorno cercano y con asesoramiento personalizado”.
Con esta primera edición, el grupo refuerza su compromiso con la movilidad urbana y la comunidad motera malagueña, ofreciendo un espacio donde la pasión por las motos se combina con una amplia selección de modelos y condiciones ventajosas.
La entrada al evento es gratuita, aunque el aforo es limitado. Quienes deseen asistir a las instalaciones de Vespamálaga (Av. Ortega y Gasset, 296) pueden inscribirse ya a través del enlace oficial: https://grupogna.com/motofest-malaga/
