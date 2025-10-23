UNED Málaga celebra su 50 aniversario y abre el Curso Académico 2025-2026 mirando al futuro

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Málaga ha celebrado hoy un acto doblemente especial: la apertura del Curso Académico 2025-2026 y la conmemoración del 50 aniversario de la creación del centro, medio siglo de compromiso con la educación, la igualdad de oportunidades y la conexión territorial en la provincia de Málaga.

El evento, presidido por el Rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, ha tenido lugar en el Auditorio Edgar Neville, con la participación de Francisco Salado Escaño, Presidente de la Excma. Diputación de Málaga; María de la Paz Flores Delgado, concejala de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga; Gerardo Lerones, director Actividades Sociales de la Fundación Bancaria Unicaja; y Luis Grau Fernández, Director de UNED Málaga y del Campus Sur de la UNED.

50 años de educación, compromiso y territorio

El acto ha comenzado con la proyección de un vídeo conmemorativo que ha repasado la historia del centro, sus principales hitos y el impacto que ha tenido en la formación de miles de malagueños a lo largo de cinco décadas. A continuación, Mabel López García, Secretaria General de UNED Málaga, ha dado lectura a la memoria del curso académico 2024-2025, destacando el crecimiento constante del alumnado y la consolidación del modelo semipresencial como una fórmula de éxito en la educación superior.

Lección inaugural: “La Málaga de los símbolos”

El historiador Salvador Jiménez Morales, presidente de la Asociación Cultural Zegrí, ha sido el encargado de impartir la lección inaugural, titulada “La Málaga de los símbolos”.

En su intervención, Jiménez Morales ha reflexionado sobre la construcción de la identidad de la ciudad a lo largo del tiempo y sobre cómo la cultura, el patrimonio y la educación conforman la esencia de una Málaga moderna y orgullosa de sus raíces.

Acto 50 Aniversario UNED Málaga / L.O.

Medio siglo de historia contado por sus protagonistas

En el marco del aniversario, intervinieron tres figuras estrechamente vinculadas a la trayectoria del centro: como son Cristóbal Macías Villalobos, catedrático de Universidad y antiguo alumno; Quintín Calle Carabias, expresidente de la Sociedad Erasmiana y antiguo profesor tutor; y María José Álvarez Arza, exdirectora de UNED Málaga. Cada uno de ellos compartió su experiencia personal y profesional, poniendo de relieve la evolución de la institución y su papel en la democratización del conocimiento.

Compromiso institucional con la educación en Málaga

El Rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, ha puesto en valor el papel de la universidad pública en la sociedad actual y la contribución de UNED Málaga como ejemplo de compromiso y servicio público. Ha reclamado una universidad con alma, en la que la razón y el corazón puedan coexistir y ha concluído diciendo “La educación debe ir encaminada a formar personas capaces de concebir un ideal”.

A continuación, el Presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado Escaño, ha resaltado la importancia de la UNED en la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades para los habitantes de todos los municipios de la provincia. Proyectos como el Plan de Primera Oportunidad, que impulsa la Diputación, son el ejemplo de cómo la institución colabora de manera efectiva, no solo en la etapa de la formación, sino también en la posterior empleabilidad, cuando el alumno se enfrenta al mercado laboral.

Por su parte, María de la Paz Flores Delgado, Concejala de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, ha puesto en valor la vocación y dedicación del profesorado, destacando su papel esencial en el desarrollo del talento y la innovación de la ciudad. El Director Actividades Sociales de la Fundación Bancaria Unicaja, Gerardo Lerones, ha reafirmado el compromiso de la entidad con la educación y la igualdad de oportunidades. Finalmente, el Director de UNED Málaga, Luis Grau Fernández, ha subrayado la relevancia de este aniversario y el papel de la UNED como motor de formación y progreso en la provincia.

Clausura y homenaje

El acto ha concluido con la entrega de diplomas a los estudiantes egresados del curso 2024-2025 y el reconocimiento a los profesores tutores jubilados. En nombre de Su Majestad el Rey, el Rector Ricardo Mairal Usón ha declarado inaugurado el Curso Académico 2025-2026, en un año especialmente simbólico para la comunidad universitaria malagueña.

La jornada ha finalizado con la interpretación coral del Gaudeamus Igitur, himno universitario por excelencia, como colofón a una celebración marcada por la emoción y el orgullo de toda la comunidad UNED.