Pócimas y secretos, disfruta del Halloween más mágico en Larios Centro
Del 24 de octubre al 1 de noviembre, Larios Centro se llena de misterio, risas y un toque de magia con Pócimas y Secretos. Los visitantes podrán participar en divertidas lecturas sobre el destino y ganar premios especiales
Larios Centro celebra Halloween con una propuesta única para disfrutar en familia. Del 24 de octubre al 1 de noviembre, el centro comercial malagueño se transforma en un universo de brujas, pitonisas y profecías con su experiencia “Pócimas y Secretos”, una cita llena de humor, misterio y fantasía.
“Pócimas y Secretos”: un viaje al destino entre risas y magia
Larios Centro invita a todos los visitantes a celebrar Halloween en su stand “Pócimas y Secretos”. La aventura dará comienzo en el “Gran caldero de la bruja", donde los participantes deberán “pescar” un frasco mágico, el cual contendrá una profecía personalizada. Después, llega uno de los momentos más divertidos: la lectura cómica de la pitonisa quien, con su bola mágica y su humor desbordante, convertirá cada profecía en una experiencia única, de forma que los afortunados saldrán con un regalo entre manos y los no afortunados se llevarán el consuelo de las risas.
Entre los premios se incluyen tarjetas regalo de Larios Centro, consumiciones en restauración, descuentos, artículos exclusivos de Halloween y deliciosas pócimas.
Fechas, horarios y participación
- Del 24 de octubre al 1 de noviembre, en la planta alta de Larios Centro
- De lunes a viernes: 17:00 a 21:00 h
- Sábados 25 de octubre y 1 de noviembre (festivo de apertura): 12:00 a 14:00h y 17:00 a 21:00h
- Domingo 26 de octubre: Cerrado
