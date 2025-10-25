La actividad local de Coca-Cola genera 1.327 millones de euros de valor añadido a la economía andaluza

Coca-Cola continúa consolidándose como un motor clave para la economía y el empleo en Andalucía. Así lo demuestran los resultados del Estudio de Impacto Socioeconómico 2024, elaborado por la consultora Steward Redqueen, según los cuales la actividad local de Coca-Cola generó 1.327 millones de euros de valor añadido en la economía andaluza, equivalente al 0,62 % del PIB regional.

De esta cifra, 90 millones de euros corresponden al valor añadido directo generado por Coca-Cola en Andalucía, y los 1.237 millones restantes provinieron de manera indirecta a través de la cadena de valor, incluyendo proveedores, distribuidores y puntos de venta.

Los consumidores en España gastaron un total de 9,200 millones de euros en bebidas de Coca-Cola en todos los canales. Esto se traduce en la venta de 2.900 millones de litros de refrescos de la marca. Por cada euro gastado en refrescos de Coca-Cola, 76 céntimos revirtieron en la economía local.

“Coca-Cola lleva más de 70 años comercializando y produciendo bebidas en Andalucía. Esto nos convierte en una compañía global cuyo origen, operaciones y cadena de valor son locales. Los datos de este estudio muestran el impacto que nuestra actividad tiene en esta región. Desde nuestra planta de Sevilla y con el apoyo de nuestras oficinas comerciales distribuidas por todo el territorio andaluz nos permite poner en marcha una cadena que no solo deja una huella económica, sino que también genera valor en la sociedad”, explica Alejandro García, Jefe de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad en la Región Sureste de Coca-Cola Europacific Partners.

Empleo y contribución local

Los datos presentados en este Estudio muestran, además, la amplia capacidad y el importante papel de Coca-Cola como dinamizador del empleo en las economías locales, convirtiéndose así en un actor de referencia en el panorama socioeconómico andaluz, un posicionamiento que se alcanza tras años de trabajo y compromiso en la región.

La actividad local de Coca-Cola genera empleo directo e indirecto para 21.393 personas en Andalucía. De ellos, 608 son empleos directos y 20.785 se generan de manera indirecta a través de su cadena de valor. Estas cifras indican que cada empleo directo apoya la creación de 34 puestos de trabajo indirectos.

Gracias a su fuerza industrial y a la gran capilaridad de su sistema de distribución y equipo de ventas, Coca-Cola contribuye a impulsar el desarrollo de las economías locales, y lo hace gastando 1.500 millones de euros en compras a proveedores locales situados en España.Además, distribuye sus productos a más de 65.700 puntos de venta en Andalucía. Esta capilaridad permite vertebrar económicamente el territorio, llegando tanto a grandes núcleos urbanos como a pequeñas poblaciones rurales de la región.

En Andalucía, se encuentra, además, una de las principales instalaciones industriales del grupo: la planta de Sevilla, en el municipio de La Rinconada. Con 12 líneas de producción, 190.000 m² de superficie, 115.178 pallets de capacidad de almacenamiento y 40 muelles de carga, esta planta puede llegar a gestionar hasta 520 camiones al día. Desde 2019, Coca-Cola ha invertido más de 80 millones en esta planta, algo más de 8 millones en el año 2024.

Más allá de la economía: impacto en la sociedad y en el medio ambiente

Asimismo, Coca-Cola impulsa en Andalucía iniciativas que fortalecen el tejido social y promueven la resiliencia de las comunidades, siempre trabajando en colaboración con las administraciones públicas locales y entidades expertas.

En el ámbito social, destacan programas como GIRA Mujeres, que ha contado desde su creación hace 9 años con la participación de más de 7.400 mujeres de Andalucía. También es el caso de GIRA Jóvenes, proyecto que dado formación a más de 1.200 jóvenes andaluces. Asimismo, a nivel nacional, la compañía ha reforzado su plan de voluntariado corporativo con la dedicación de 8.700 horas por parte de sus empleados, contribuyendo así al desarrollo de proyectos de impacto en todo el territorio.

Desde el punto de vista ambiental, Coca-Cola continúa trabajando en proyectos como Mares Circulares, que desde 2018, ha contribuido a recoger casi 1.400 toneladas de residuos de las playas y entornos acuáticos en la Comunidad Autónoma gracias a la participación de más de 8.000 voluntarios andaluces.

Asimismo, Coca-Cola colabora con bares y restaurantes andaluces para ayudarles a reducir su huella de carbono a través de Hostelería #PorElClima. Ya hay más de 2.600 establecimientos andaluces adheridos a esta iniciativa, dentro de los más de 15.000 locales implicados a nivel nacional.

A nivel interno, Coca-Cola continúa trabajando para mejorar la eficiencia y sostenibilidad ambiental en su planta de Sevilla. Destacan iniciativas de eficiencia hídrica y energética, como el proyecto Ecocooling (ahorro de 50.000 m³ de agua anuales), el cambio de hornos de gas a eléctricos o la recuperación de agua en enjuagadoras, todo ello para mejorar la eficiencia de la planta tanto desde el punto de vista industrial como medioambiental.