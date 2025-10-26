Joaquín Torrecilla: «Nuestro centro de formación es clave en el ecosistema tecnológico malagueño»

La multinacional alemana Dekra factura 4.000 millones de euros a nivel mundial en 60 países y cuenta con casi 50.000 empleados. El centro de la compañía en el PTA de Málaga tiene actualmente una facturación anual de más de 40 millones de euros anuales y unos 450 trabajadores, lo que explica por qué recibió el Premio Málaga de Innovación, que organiza La Opinión de Málaga.

¿Qué significa para usted y para DEKRA recibir este premio?

Recibir el Premio Innovación de La Opinión de Málaga es un inmenso orgullo, y supone un reconocimiento a la trayectoria de nuestra compañía, que desde sus orígenes ha tenido la innovación en torno a la seguridad como eje central de su desarrollo. A lo largo de estos años hemos apostado por la colaboración con la Universidad, los centros tecnológicos y los organismos públicos, convencidos de que la cooperación entre el ámbito empresarial y el conocimiento científico es la mejor forma de generar valor sostenible.

Para quien no conozca DEKRA, ¿cuál es la actividad de la empresa?

DEKRA se fundó en el año 1925, en Berlín, y es una empresa que ha estado activa en el campo de la seguridad durante 100 años, justamente acabamos de celebrar nuestro aniversario. Hoy podemos decir con orgullo que es una de las organizaciones líderes en el mundo que ofrece los servicios de expertos cualificados que trabajan por la seguridad. Seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos, tasaciones periciales, reclamaciones, inspecciones industriales y de edificación, consultoría de seguridad, pruebas y certificación de productos y sistemas, hasta formación y trabajos temporales.

¿Qué importancia tiene Málaga dentro de la estrategia global de DEKRA?

Desde Málaga gestionamos múltiples áreas, pero destaca especialmente el hecho de que aquí se encuentra uno de los laboratorios más avanzados y productivos de DEKRA a nivel mundial, dentro de una red global de unos 48 centros. También albergamos una parte importante de la División de Productos Digitales, lo que convierte a Málaga en un núcleo de innovación e I+D en ámbitos como la ciberseguridad, inteligencia artificial, conectividad y vehículo conectado. Además, contamos con equipos de desarrollo de software que crean soluciones internas para entidades de DEKRA en todo el mundo, con especial foco en inteligencia artificial, datos y tecnologías en la nube.

Hábleme del HUB de ciberseguridad e inteligencia artificial que tienen en Málaga y en qué va a consistir la nueva unidad de Digital Trust Services

El hub de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial que tenemos en Málaga es uno de los centros estratégicos de DEKRA a nivel global. Desde aquí trabajamos en el ensayo, evaluación y certificación de productos digitales, sistemas embebidos, microcontroladores, etc. con el objetivo de garantizar la seguridad y la confianza en un entorno cada vez más conectado y digital. La nueva unidad de Digital Trust Services, que ya está en funcionamiento, se enfoca en ofrecer servicios de Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Seguridad Funcional a lo largo de toda la cadena de valor del producto: desde los semiconductores y sistemas embebidos, hasta los productos conectados que cada vez más incorporan componentes de inteligencia artificial. Realizamos pruebas y certificaciones bajo estándares internacionales como Common Criteria o FIPS 140-3, esquemas nacionales como LINCE y CPSTIC del CCN, y estándares específicos del sector como SESIP o PSA para IoT. También ayudamos a las empresas a cumplir con las normativas europeas e internacionales, como el Cyber Resilience Act o la Directiva RED, garantizando que sus productos sean seguros y estén alineados con los requisitos del mercado. En definitiva, lo que buscamos es ayudar a nuestros clientes a seguir innovando sin comprometer la seguridad ni la ciberseguridad de sus productos.

Además, en DEKRA fomentan la colaboración con universidades, startups y empresas a través de su Knowledge Center, ¿la mejor manera para atraer talento especializado en sectores de alta tecnología?

Sí, sin duda esperamos estar entre las mejores opciones para el talento especializado y DEKRA Knowledge Center es una apuesta por el futuro. Está diseñado para promover el aprendizaje, la innovación y el progreso, tanto dentro como fuera de nuestra organización, y destaca por su enfoque integral, que combina formación, innovación y colaboración a nivel local y global. Más que un centro de formación es un punto de conexión clave en el ecosistema tecnológico de Málaga, es el escenario idóneo donde confluyen empresas, instituciones educativas y talento. Su propuesta de valor radica en fomentar alianzas estratégicas que ayuden a preparar tanto a empleados, como a estudiantes frente a los retos del mercado laboral tecnológico. Actualmente DEKRA colabora estrechamente con la Universidad de Málaga en diferentes iniciativas como la Cátedra Mujer y Tecnología Hedy Lamarr, la Cátedra CompanyON, los premios DEKRA W-STEM y Luis Fernando Martínez y el patrocinio de MART en la Fórmula Student, entre otros.

¿Qué tendencias tecnológicas cree que marcarán el futuro del vehículo conectado en las que opera DEKRA?

El futuro del vehículo conectado estará marcado por una evolución tecnológica sin precedentes. En primer lugar, la conectividad permanente y las comunicaciones V2X (vehículo a vehículo, a infraestructura y a red) permitirán una movilidad más segura, eficiente y sostenible. A esto se suman los avances en inteligencia artificial y análisis de datos, que harán posible el mantenimiento predictivo, la personalización y la integración del vehículo en un ecosistema digital más amplio. También veremos una expansión de las actualizaciones remotas y los servicios digitales, que convertirán al vehículo en una plataforma viva y adaptable, y un fuerte impulso a la ciberseguridad y la protección de datos, condiciones imprescindibles para el éxito de esta nueva era.