Miele se consolida como marca de preferencia para los proyectos inmobiliarios prémium en la Costa del Sol

La firma de electrodomésticos de alta gama Miele se ha consolidado en la Costa del Sol como marca de preferencia para los proyectos de lujo, de la que es referente en el sector. La marca alemana ha registrado un crecimiento en ventas del 40% desde 2022 en la provincia de Málaga, y aspira a crecer un 50% hasta 2027.

Ante las altas exigencias del sector inmobiliario prémium, donde la cocina cobra un papel central en la vivienda, Miele cuenta con una división específica: Miele Project Business , una línea que tiene como objetivo ofrecer la mejor propuesta de electrodomésticos de alta gama adaptados a las necesidades de promotores, arquitectos y diseñadores, equipando cocinas de alta calidad y diseño en promociones residenciales.

De hecho, Miele ha colaborado en numerosos proyectos inmobiliarios exclusivos en España, y en la Costa del Sol se ha consolidado tras participar en los proyectos Torre del Río 1 - Torre Living en Málaga capital, un complejo residencial de 71 viviendas diseñado por Estudio Lamela; Erasur Emare en Marbella, con 28 viviendas diseñadas por Barmi Arquitectos; y The View Marbella, una promoción de 110 viviendas de la promotora Wilma Sierra Blanca.

Miele ha colaborado en numerosos proyectos inmobiliarios exclusivos en España y en la Costa del Sol / L. O.

El responsable de la línea Miele Project Business, Álvaro Palomino, señala que “estos proyectos son sólo un ejemplo del compromiso de Miele con la excelencia en el sector inmobiliario de lujo. Con la división Proyectos de Miele buscamos potenciar nuestra marca y responder a una demanda que hay en el mercado para el producto prémium en obra nueva. Es un canal que tiene un gran potencial y que nos está dando muy buenos resultados tanto en España como en otros mercados", agrega.

Por este motivo, durante cuatro días, la firma ha reunido más de 150 expertos del sector en Villa Miele, en Marbella. Fiel a su compromiso de eficiencia, calidad y diseño, ha acercado a arquitectos, promotores, interioristas, decoradores y personalidades del sector, su producto desde la cercanía y la originalidad. Se trata de una apuesta de la empresa alemana para establecer relaciones con sus socios estratégicos y generar tendencia. “Queremos posicionar a Miele en la mente del profesional como una marca de lujo de preferencia en sus proyectos. Establecer relaciones con los líderes del sector de la vivienda que testen en primera persona la calidad de nuestro producto tanto en prestaciones como en carácter”, asegura Antonio Salgado, director general de Miele Iberia. "Cuando un promotor invierte en Miele, está demostrando que busca lo mejor para sus promociones y, por tanto, para sus clientes", añade.

De este modo, y bajo el nombre “Miele – Timeless Design” celebraron actividades sensoriales para que los asistentes conociesen de primera mano cómo funciona el producto y por qué ha de ofrecerse al consumidor final. “La idea original parte de la exclusividad. Miele es una marca fiel a sus orígenes que ofrece múltiples posibilidades. Cada invitado tiene la oportunidad de comprobar por sí mismo, y de forma personalizada, por qué Miele es una marca versátil y eficiente orientada a estar integrada en el hogar como un objeto decorativo más que aúna la última tecnología y las mejores prestaciones”, señala Cristina Reque, directora de Marketing de Miele Iberia.

La participación de la marca en la jornada de inversión inmobiliaria en la Costa del Sol ha reafirmado su papel como un aliado imprescindible en desarrollos residenciales exclusivos, donde la calidad, la innovación, la sostenibilidad y el diseño marcan la diferencia.

Con la división Proyectos de Miele buscamos potenciar nuestra marca y responder a una demanda que hay en el mercado para el producto prémium / L. O.

Miele: un aliado estratégico en el sector del lujo

Con más de 125 años de historia, Miele es sinónimo de innovación, calidad, durabilidad y sostenibilidad. Sus electrodomésticos, diseñados para una vida útil de 20 años, combinan tecnología avanzada y un diseño elegante, características esenciales en desarrollos residenciales de lujo. Gracias a su filosofía, la firma se posiciona como el socio ideal para promotoras y arquitectos que buscan ofrecer un valor añadido en sus proyectos. Miele es el fabricante líder mundial de electrodomésticos prémium, caracterizados por su alta calidad, moderno diseño y avanzada tecnología. De origen alemán, la compañía familiar se fundó en 1899 y desde entonces ha centrado su filosofía en el lema “Immer Besser” (siempre mejor), ofreciendo el mejor producto a sus clientes.

El diferencial de Miele en el segmento de lujo radica en su capacidad de proporcionar soluciones personalizadas, con electrodomésticos que no solo garantizan un rendimiento superior, sino que también se integran perfectamente en diseños de cocina de vanguardia. Además, la eficiencia energética y el compromiso con la sostenibilidad convierten a Miele en una opción clave para las construcciones modernas que buscan cumplir con los más altos estándares de certificación ambiental.

Durante estos días, la empresa ha acercado sus productos a arquitectos, promotores, interioristas, decoradores y personalidades del sector. / L. O.

En España, Miele lleva operando desde 1966 y ya cuenta con más de 200 empleados y seis Miele Experience Center situados en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Miele está presente en la Costa del Sol a través de una sólida red de distribuidores de electrodomésticos y estudios especialistas en muebles de cocina.