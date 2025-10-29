Los gestores administrativos de Málaga reúnen a más de 300 profesionales el Día del Patrón

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga ha celebrado este pasado 25 de octubre el Día de San Cayetano, patrón de la profesión, con un acto institucional que ha reunido a más de trescientos profesionales de la provincia, a presidentes de colegios de gestores administrativos de toda España y de otros colegios profesionales y a numerosas autoridades locales y regionales. La jornada, marcada por la emoción y el orgullo corporativo, ha tenido lugar en la Casa Diocesana de Málaga, convertida por un día en el epicentro nacional de la profesión.

Durante el encuentro, se ha rendido homenaje a los colegiados que han cumplido 25 y 40 años de ejercicio profesional, símbolo de una trayectoria de compromiso y servicio a la ciudadanía.

Han recibido la distinción por sus 25 años de ejercicio profesional:

Hilario Bravo Fernández, Sergio Álvarez Rodríguez, Fozi AlKanafani Alchaarani, Sebastián Jesús Muñoz Doblas, Jesús Juan Morales Casaus, Daniel Quijada Rodríguez, Patricia Fernández Rojas, José Damián Aguilar Toro, Dolores Santisteban Fernández, Encarnación Mª Morales Ruiz, Montserrat Jiménez Granda y Antonio Huertas Segador. Asimismo, Ricardo Bocanegra Sánchez ha sido reconocido por sus 40 años de trayectoria profesional, destacando su dilatada carrera y su contribución al prestigio de la profesión en Málaga.

Las distinciones han sido entregadas por los presidentes de honor Juan Blancas y Jorge Alcántara, quienes han querido acompañar al colectivo en este día tan especial.

Posteriormente se ha hecho entrega de la Medalla de Bronce a Virginia Martín Lara, actual vicepresidenta del Colegio; y a Antonio Huertas Segador, secretario; en reconocimiento a sus méritos profesionales y a su constante implicación en la mejora y desarrollo de la corporación.

El Premio San Cayetano 2025 ha sido otorgado a Manuel Llano Espinosa, jefe de la Oficina de Extranjería de Málaga, por su destacada labor al frente de un servicio esencial para la ciudadanía y por la estrecha colaboración mantenida con los gestores administrativos en el ámbito de la extranjería. La Junta de Gobierno ha querido reconocer con este galardón “su trayectoria profesional ejemplar, su compromiso con la mejora de los procedimientos administrativos y su actitud siempre constructiva y cercana, que ha contribuido a fortalecer la relación institucional entre la Oficina de Extranjería y el Colegio”.

El acto ha contado también con la intervención de Sara Palma, gestora administrativa y presidenta de la Asociación Moscatel, dedicada a la promoción de la agricultura tradicional en la Axarquía. Conocida en su pueblo natal, Almáchar, como “la niña de los papeles”, su testimonio ha puesto de manifiesto la polivalencia y el valor humano de los gestores administrativos, profesionales cercanos que acompañan a las personas y empresas en su relación con la Administración.

Asimismo, se ha reconocido a la Cofradía el Rescate por los 40 años de vinculación entre ambas entidades.

El presidente del Colegio, Daniel Quijada, ha agradecido la presencia de los compañeros, de los presidentes de otros puntos de la geografía española y las autoridades invitadas y ha subrayado “el orgullo de pertenecer a una profesión comprometida con el bien común y con la ayuda a los ciudadanos en cada gestión, trámite o proyecto vital”.

La jornada ha concluido con un homenaje a los profesionales distinguidos y una foto de familia que ha simbolizado la unión, la trayectoria y el futuro de la profesión en Málaga.