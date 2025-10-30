Medio ambiente
Los jardines de Plaza Mayor se transforman en un océano con Mediterraneum, una experiencia inmersiva para toda la familia
Del 31 de octubre al 23 de noviembre, de 19:00 a 23:00 horas, los visitantes podrán disfrutar de forma gratuita de una experiencia inmersiva única en los jardines sostenibles del centro comercial de Málaga
Los jardines del Centro Comercial Plaza Mayor, gestionado por Sonae Sierra, se convierten en un auténtico océano de emociones con Mediterraneum. Se trata de una instalación artística e inmersiva que este año alcanza su tercera edición y que, en esta ocasión, rinde homenaje al Mediterráneo y sensibiliza sobre la necesidad de protegerlo.
Concebida como un jardín submarino de luz y color, la experiencia invita al visitante a sumergirse en un recorrido sensorial con proyecciones envolventes, juegos de luces y una narrativa visual que cobra vida entre corales, peces y reflejos marinos.
El itinerario, sin embargo, también refleja la otra cara de la realidad: la irrupción de residuos plásticos que interrumpen la belleza natural, un poderoso recordatorio del impacto humano en los océanos. El mensaje final es optimista: con pequeños gestos y un mayor compromiso colectivo, es posible devolver al mar su esplendor.
“El Mediterráneo es vida, hogar y memoria compartida. Con Mediterraneum queremos rendirle homenaje e invitar a la reflexión. Cada visitante forma parte del mensaje: proteger nuestro mar es proteger nuestro futuro”, señala Juan Rafael Perea Luque, gerente del centro comercial.
Diseñada para todos los públicos, la propuesta se consolida como un plan cultural y de ocio en Málaga, perfecto para familias y grupos de amigos que buscan experiencias inmersivas.
Además, Mediterraneum se celebra en un entorno muy especial: los jardines sostenibles de Plaza Mayor, galardonados por su riqueza natural y su apuesta por la biodiversidad, que se transforman para acoger esta instalación que une arte, conciencia medioambiental e innovación.
Con iniciativas como esta, Plaza Mayor refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la cultura y la creatividad, consolidándose como un espacio de encuentro donde las experiencias inspiran y dejan huella.
Mediterraneum estará abierto al público del 31 de octubre al 23 de noviembre, todos los días de la semana, de 19:00 a 23:00 horas, en los jardines de Plaza Mayor y con acceso gratuito.
- El Estepona-Málaga CF de Copa, en directo por Andalucía TV
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Filou Oostende de la BCL
- Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
- Ana Mena sorprende al confesar la edad a la que perdió la virginidad y el motivo por el que lo cuenta: "Me llegué a sentir presionada"
- Alerta sanitaria en España: así es la 'extraña' enfermedad muy contagiosa
- Esta es la ruta circular de Málaga perfecta para realizar en familia este otoño: con los mejores paisajes y rodeada de pinares
- La Garganta del Tajo de Ronda abrirá a principios de 2026
- Duro golpe a la hija de Jesulín de Ubrique: vetada en este evento familiar