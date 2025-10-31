Novedad
El chef Iñaki Teijón lanza un nuevo podcast donde une cocina, emprendimiento y vida
El reconocido chef malagueño Iñaki Teijón, propietario del Asador Iñaki y La Despensa de Iñaki, y socio en Er Pichi de Cái y La Tasca del Langui, presenta su nuevo proyecto, 'De Pintxos con Iñaki'
El proyecto "De Pintxos con Iñaki", es un podcast gastronómico que nace con el propósito de crear un espacio donde la cocina, la pasión y la vida se encuentren en una misma conversación.
El podcast, cuyo primer episodio ya está disponible en YouTube y Spotify, propone charlas sinceras y cercanas con invitados del mundo de la hostelería, la gastronomía, el deporte y la comunicación, donde se abordan temas como el emprendimiento, la creatividad y la gestión del talento dentro y fuera de los fogones.
Una nueva forma de entender la gastronomía y la conversación
Con una larga trayectoria y una identidad culinaria marcada por el respeto al producto y la autenticidad, Iñaki Teijón amplía su propuesta más allá del restaurante. En de "Pintxos con Iñaki", abre simbólicamente la cocina de su asador para dar paso a un espacio de diálogo donde se comparten historias reales, aprendizajes y reflexiones sobre el oficio, el esfuerzo y el propósito detrás de cada proyecto.“El podcast nace con la misma filosofía que tenemos en el asador: hablar con honestidad, disfrutar del proceso y aprender de la gente que nos rodea”, explica Teijón.
Una primera temporada con una gran lista de invitados
El primer episodio cuenta con la participación de su amigo y socio, el actor y rapero Juan Manuel Montilla, “El Langui”, con quien comparte proyectos como La Tasca del Langui.
Entre los próximos invitados destacan nombres como Ofelia Hentschel (MasterChef), el chef Álvaro Ávila, el atleta olímpico Borja Vivas, Toñi Rodríguez, Antonio Zuasti (parrillero del Asador Iñaki), Octavio Llamas, Manolo Tornay (presidente de la Academia Gastronómica de Málaga), Antonio Jesús Merchán (Radio Marca Málaga), Nacho Sandoval, Javier Frutos (presidente de MAHOS) y Juanjo Carmona, entre otros.
Cada conversación tiene un objetivo común: compartir experiencias para inspirar y mostrar el lado más humano de quienes están detrás de los proyectos que mueven la gastronomía y la sociedad.
Un punto de encuentro entre fuego, talento y autenticidad
"De Pintxos con Iñaki" no es solo un podcast gastronómico. Es una forma de entender la vida a través del diálogo, la superación y el respeto por los valores que marcan el camino del éxito.
Con los diferentes episodios, el Chef Iñaki quiere invitar a reflexionar sobre el presente y el futuro de la hostelería, sobre la creatividad y el esfuerzo que hay detrás de cada logro, y sobre el valor de mantener la autenticidad en tiempos de cambio.
