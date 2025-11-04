Joyería Marcos celebra un exclusivo encuentro con Grand Seiko bajo una inspiradora temática japonesa

La malgueña Joyería Marcos acogió el lunes un evento exclusivo en la nueva boutique de la calle Marqués de Larios 2, dedicado a Grand Seiko. Durante esta actividad, la casa japonesa de relojes ofreció una experiencia inmersiva con temática japonesa, diseñada para adentrarse en los valores, la filosofía y el savoir-faire que definen a Grand Seiko.

El evento contó con la presencia especial de Frédéric Bondoux, presidente de Grand Seiko Europe, y Cyril Turban, Training and Brand Education de la marca, quienes compartieron con los invitados una enriquecedora conversación en torno al presente y futuro de Grand Seiko en el panorama internacional de la alta relojería.

Durante la velada, los asistentes tuvieron la oportunidad de profundizar en temas clave que definen la estrategia y la identidad de la firma: la posición actual de Grand Seiko en el mercado europeo, su crecimiento en reconocimiento en los últimos años, y el papel esencial del movimiento Spring Drive como emblema de innovación y precisión.

Evento en Joyeria Marcos / L.O.

Asimismo, los invitados tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las últimas novedades de Grand Seiko, descubriendo piezas que reflejan la constante evolución estética y técnica de la firma. Cada creación permitió apreciar la meticulosa artesanía japonesa, la atención al detalle y la filosofía del “Takumi” —la maestría artesanal— que distingue a la marca.

También se compartieron reflexiones sobre el equilibrio entre tradición y tecnología, las nuevas colecciones de la marca y su visión hacia un futuro sostenible y conectado con las nuevas generaciones de amantes de la relojería.

El evento, desarrollado en un ambiente íntimo y exclusivo, permitió a los invitados sumergirse en el universo estético y filosófico de Grand Seiko, disfrutando de un espacio que evocaba la serenidad, precisión y armonía propias de la cultura japonesa.

Con iniciativas como esta, Joyería Marcos reafirma su compromiso con la excelencia, la exclusividad y la divulgación de la alta relojería, ofreciendo a sus clientes experiencias únicas que les permiten descubrir en profundidad las historias, valores y técnicas que hacen de cada pieza un ejemplo de maestría artesanal.