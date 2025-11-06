Gastronomía
Atrezzo, de Grupo Tercer Acto, rinde homenaje a la cocina italiana junto al restaurante Noi de Madrid
Se realizará un evento con el chef invitado Gianni Pinto y se servirá un menú basado en la gastronomía italiana con productos de la temporada de otoño
En el siglo XXI, descubrir nuevas culturas gastronómicas es más fácil que nunca. Este jueves 6 de noviembre, el Grupo Tercer Acto, en colaboración con el restaurante Noi de Madrid y su chef Gianni Pinto, ofrecerá una experiencia dedicada a la gastronomía italiana.
El evento se celebrará en el restaurante Atrezzo y constará de tres partes. La primera (20:30h, entrada de los comensales que hayan hecho su reserva) será una breve introducción sobre los platos y el maridaje que se servirá a continuación.
Estará dirigida por el chef Gianni Pinto y José Manuel Méndez, quienes explicarán sus platos y el proceso de elaboración de cada uno. En esta propuesta culinaria destacan los productos de temporada, como las setas y la trufa, auténticos protagonistas de la cocina durante los meses de otoño.
En la segunda, el sumiller William Sequeira. explicará cada uno de los vinos italianos que han sido seleccionados para maridar a la perfección cada uno de los bocados elaborados por los chefs anteriormente mencionados.
Finalmente, los asistentes continuarán este recorrido gastronómico pullés, donde podrán degustar un menú en el que cada plato ofrecerá una experiencia única para el paladar.
El menú de la cena comienza con una selección de entrantes que combinan ingredientes de alta calidad, como la stracciatella, las anchoas de Santoña y la trufa negra, acompañados de vinos espumosos italianos. Los primeros platos destacan por su refinada elaboración, un risotto de carabineros con mantequilla de trufa blanca y una reinterpretación otoñal de la carbonara.
Como plato principal, se presenta la carrillera de ternera al vino Barolo, servida con puré de apionabo y chalotas confitadas. El cierre llega con una panna cotta infusionada con Parmigiano Reggiano y trufa negra.
