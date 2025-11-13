Homenaje a los sabores de España: La Tasca del Langui y La Despensa de Iñaki dedican unas jornadas gastronómicas a las Gildas

La iniciativa, impulsada por La Tasca del Langui y La Despensa de Iñaki, propone una experiencia única y sabrosa: 11 gildas diferentes inspiradas en 11 comunidades autónomas, reinterpretadas con producto local, guiños creativos y mucho carácter.

Dos espacios con alma propia y una pasión compartida por el buen producto

La Despensa de Iñaki, en pleno corazón de Málaga, es mucho más que un colmado de productos gourmet. Es una casa de comidas con alma de tienda de toda la vida, donde se rinde culto al producto bien tratado, a los embutidos, al buen vino y conservas de calidad.

Por su parte, La Tasca del Langui, ubicada en el barrio de Huelin, se ha convertido en uno de los rincones más singulares de la ciudad. Un local con identidad castiza y andaluza, donde la orejuni, el croquetón o el pescaíto frito conviven con buen ambiente, vermut y un trato cercano.

Todo bajo el sello personal del artista y actor Juan Manuel Montilla "El Langui", alma visible del proyecto.

Ambos espacios se unen ahora para dar forma a unas jornadas gastronómicas en las que la Gilda se convierte en lienzo para reinterpretar el sabor regional. Un total de 11 versiones que representan a comunidades como País Vasco, Galicia, Madrid, Extremadura, Andalucía, Navarra, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, elaboradas con producto de la tierra y un punto gamberro, pero respetuoso con la tradición.

Las Gildas, tendencia al alza en el tapeo actual

Lejos de ser solo una banderilla de aceituna, piparra y anchoa, la Gilda ha ganado un lugar destacado en la gastronomía actual. Cada vez más chefs y bares de toda España la reinventan, dándole un giro creativo y elevándola a la categoría de tapa gourmet.

En estas jornadas, los ingredientes clásicos como la aceituna o el boquerón se mezclan con propuestas tan sorprendentes como papa brava, jamón ibérico, oreja a la plancha o incluso cachopo, en homenaje a los sabores más representativos de cada región.

Vota tu favorita y cena con El Langui

Además de disfrutar del recorrido por estas 11 gildas, los visitantes tendrán la oportunidad de votar por su favorita. Entre todos los participantes se sortearán dos cenas exclusivas para dos personas cada una, una en La Tasca del Langui y otra en La Despensa de Iñaki, con un invitado muy especial: El Langui en persona.

Un premio sabroso para celebrar la gastronomía, la creatividad y ese tapeo con identidad que tanto nos gusta compartir. ¿Qué Comunidad Autónoma ganará