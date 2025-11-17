OPPLUS organiza su último Campus Executive del año con una conferencia enfocada en el sector agroindustrial

Este jueves 13 de noviembre, OPPLUS ha celebrado su última edición de Campus Executive de 2025. En esta ocasión, la empresa malagueña ha transformado su característico formato de conferencias y ha apostado por una serie de ponencias, además de una mesa redonda en la que los ponentes han hablado del papel de la tecnología para mejorar la eficiencia del sector.

Las personas que acudieron a la sala Ágora del Campus de formación de OPPLUS pudieron escuchar las reflexiones de un panel de expertos compuesto por Ana Sánchez, directora de Transformación de OPPLUS, José Vincente Mateos, Country Manager de Areté Iberia, Jesús Regodón, Responsable de Herramientas Digitales del Grupo CAJAMAR, Joaquín Ortega, director de la Escuela de Ingenierías Industriales de la UMA y Víctor Fernando Muñoz, Catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UMA.

Campus Executive es ya un evento habitual en OPPLUS y en esta ocasión, Joaquín Ortega abrió este espacio en el que puso en contexto la evolución de la tecnología y la agricultura, desde tiempo atrás hasta la actualidad, puntualizando que “actualmente nos encontramos con una agricultura autónoma, eficiente y predictiva, en la que podemos anticiparnos ante cualquier problema que pueda surgir”.

A continuación, José Vicente Mateos ofreció a los asistentes una visión del panorama del mercado agro, que ayudó a comprender la volatilidad de los precios y la importancia del contexto social y económico a través del “marketing intelligence que intenta aglutinar toda la información para aterrizarla para elaborar un modelo predictivo y estadístico que nos permita identificar tendencias de mercados y gestionar esa volatilidad.”

Tras una magnífica introducción de parte de los primeros ponentes sobre el mercado agroindustrial, Víctor Fernando ha profundizado sobre la aplicación tecnológica en este sector.

De su mano, los asistentes han conocido el proyecto Agrobotics-Ditwins, basado en un ecosistema que impulsa la circularidad y la agro-robótica a través del uso de gemelos digitales. “En la fase 5.0 de la automatización de la agricultura “la tecnología tiene que adaptarse al humano, por eso este proyecto trata de automatizar en co-creación con las empresas”.

Por su parte, Jesús Regodón hizo hincapié en un aspecto realmente importante para el sector agrario, la innovación. “La agricultura tiene muchos retos: adaptación al cambio climático, aumentar los rendimientos, etc. y para lograr enfrentarse a ellos es necesario la innovación: en el modelo de negocio, en la tecnología, en la genética e incluso en la forma de producir y vender”.

Para finalizar, Ana Sánchez, anfitriona del evento, puso el punto final a esta serie de ponencias aportando la visión de una BPO para encontrar soluciones en las que poder ayudar al sector agrario. Además, nos hizo reflexionar sobre “no preguntarnos qué tecnología utilizar, sino cómo trabajar a través de los procesos para que esa transformación se haga de la manera más eficiente posible.”

Tras una mesa redonda y el turno de preguntas, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en una sesión de networking, donde pudieron intercambiar ideas, establecer alianzas estratégicas y descubrir nuevas oportunidades de colaboración en el entorno empresarial.