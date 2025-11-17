Tour10, elegida Empresa CEPYME500 en 2025

CEPYME500 es una iniciativa de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) con la que se quiere identificar, seleccionar y promocionar al conjunto de las 500 empresas que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados como su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional.

Para esta selección se han evaluado un conjunto de indicadores que miden el crecimiento, la solvencia y el potencial de innovación y de proyección internacional de estas compañías.

Este reconocimiento afianza a Tour10, empresa malagueña afincada en Torremolinos y con 21 años de trayectoria, entre las empresas españolas con mejores resultados en términos de facturación, creación de empleo y rendimiento financiero, consolidando su papel como referente en el ámbito de la distribución turística y el desarrollo tecnológico dentro del sector.

“Precisamente, Tour10 ya fue merecedora de este galardón en su primera edición en el año 2017 lo que, unido a este segundo reconocimiento, da cuenta de una clara trayectoria de crecimiento consolidado a lo largo de estos años. Recibir por segunda vez el reconocimiento CEPYME500 es un orgullo que refuerza nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el servicio de calidad a nuestros clientes. Este logro pertenece a todo el equipo de Tour10, que día a día trabaja con pasión por ofrecer soluciones que transformen la experiencia de viaje”, destacó Fran Serón, CEO de Tour10.

Con este nuevo reconocimiento, Tour10 reafirma su posición como uno de los principales actores del turismo B2B en España, apostando por la digitalización, la diversificación de producto y la expansión internacional como pilares estratégicos de su crecimiento.