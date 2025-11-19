Crece la venta de vivienda en Málaga: los españoles prefieren Málaga y los extranjeros apuestan por villas y obra nueva en Marbella

Desde el stand de GILMAR, estratégicamente situado, se asegura que el visitante español ha mostrado un claro interés por viviendas situadas en Málaga y su área metropolitana, con presupuestos de entre 500.000 y 700.000 euros.

Entre este público destacaron “parejas jóvenes que buscan su primera vivienda y perfiles de mayor edad interesados en vender su casa actual para mudarse a otra más manejable y eficiente”, asegura Mila Tuñón, marketing manager de GILMAR en Costa del Sol. La demanda internacional también ha experimentado un impulso notable.

Este año se ha registrado un “aumento de compradores procedentes de Estados Unidos, Emiratos Árabes y Europa del Este, con una preferencia marcada por villas independientes y por promociones de nueva construcción en la zona de Marbella”, asegura Tuñón.

En esta edición, el equipo de GILMAR en Costa del Sol, liderado por su CEO, Jesús Gil Marín, presentó una oferta diversa que abarcó promociones en Málaga, Estepona, Sevilla, Cádiz, Canarias, Madrid y República Dominicana, además de viviendas de segunda mano. Uno de los proyectos que más interés despertó fue Bonita Beach Residences – Cap Cana (República Dominicana), la primera promoción internacional comercializada por GILMAR en sus 40 años de historia.

Apartamentos, villas y apartahotel frente al mar Caribe, con playa privada, Beach Club, Wellness Spa y rooftop 360°. Desde 290.000 euros.

Promociones destacadas

La Costa del Sol sigue siendo motor de inversión. En Casares, Lake Essence Mansions, en Finca Cortesín, GILMAR ofrece 14 parcelas desde 1.477 m² para villas con vistas al mar o al lago, desde 664.650 euros. También en Casares, Casares Bay incluye nueve viviendas de dos y tres dormitorios, con entrega en 2027, desde 467.000 euros.

En Estepona, Altoasis Residences agrupa 87 viviendas con piscinas, spa y gimnasio, mientras que Portamare ofrece 22 apartamentos frente al mar, desde 459.700 euros. En la Nueva Milla de Oro, Balcón del Mediterráneo se dirige al segmento premium, con viviendas de tres a cinco dormitorios desde 1.372.710 euros.

En Málaga capital, Be Grand El Limonar combina rehabilitación y obra nueva a 200 metros de la playa. Ofrece 18 viviendas de uno a cuatro dormitorios con piscinas panorámicas y rooftop, desde 895.000 euros, entrega en 2027.

Andalucía occidental

En Cádiz, Plaza de España 12 recupera un palacio del siglo XVIII para 14 viviendas con domótica, desde 285.000 euros y entrega inmediata. En Gelves (Sevilla), Mirador de Sevilla ofrece 40 viviendas con garaje y terrazas, desde 144.000 euros.

En El Puerto de Santa María, Cielo 16 suma 13 viviendas con piscina y terrazas privadas, desde 183.600 euros.

Madrid y Canarias

En Madrid, destacan Residencial Avenida América, en el distrito de Salamanca; LC26 en Alcobendas, desde 407.700 euros; CDA1 Urban Spaces en San Sebastián de los Reyes, desde 160.700 euros; y La Dehesa 12 en Boadilla del Monte, con entrega en 2027.

En Telde (Gran Canaria), Brassie Villas refuerza la apuesta por la sostenibilidad con villas dotadas de energía fotovoltaica, desde 459.000 euros. El stand de la compañía registró una actividad constante desde la inauguración de la feria. Mientras las jornadas profesionales concentraron a agentes del sector e inversores, la jornada del sábado estuvo dominada por compradores finales y pequeños inversores.

La inmobiliaria estuvo también presente en el programa profesional. Setareh Mohregi, directora del Departamento Internacional de GILMAR, formó parte del panel de expertos de “Living en Evolución” del 13 de noviembre. Su análisis abordó el crecimiento del residencial premium, el auge de la vivienda flexible y el interés internacional por la Costa del Sol.

Así, desde GILMAR apuntan a una clara segmentación de la demanda durante la edición de Simed 2025: un comprador nacional que busca seguridad, ubicación y calidad de vida, y un comprador internacional atraído por el alto nivel de las nuevas promociones de la Costa del Sol.

Ambas dinámicas confirman que Málaga y su entorno siguen avanzando como uno de los destinos residenciales más sólidos del país, mientras Marbella y Estepona refuerzan su posición como polos de referencia en el mercado premium internacional. Un escenario que, según la compañía, anticipa un 2026 marcado por la consolidación de la demanda y por un creciente interés por proyectos de alta calidad y eficiencia.