Aniversario

La Dante Alighieri de Málaga celebra 20 años de historia y cultura italiana en la ciudad

La Sociedad Económica de Amigos del País se llenó anoche de acentos italianos y aplausos durante la celebración del 20º aniversario del Comité Dante Alighieri de Málaga

El presidente Daniele Palumbo en el 20º aniversario del Comité Dante Alighieri

Ángela Aguilera

Málaga

El 20º aniversario del Comité Dante Alighieri de Málaga permitió el encuentro de autoridades, instituciones culturales y miembros de la comunidad italo-malagueña en un homenaje a dos décadas de amor por la lengua y la cultura italiana.

El acto contó con la presencia del cónsul honorario de Italia en Málaga, Marcello Memoli, y de Isabel Pascual Villamor, directora general de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Málaga, junto a numerosos representantes del ámbito académico y cultural de la ciudad.

Durante la ceremonia se reconoció la labor de quienes han formado parte esencial de la historia de la Dante, con un homenaje especial a los expresidentes del Comité y a la directora académica, por su dedicación y contribución al crecimiento de la institución desde su fundación en 2005.

Giovanni Caprara premiado por el Consul de Italia

El presidente actual, Daniele Palumbo, cerró el acto con unas palabras que resumieron el espíritu de la jornada:

“La Dante Alighieri de Málaga es la casa de todos aquellos que aman la cultura y la lengua italiana. Veinte años después, seguimos abriendo nuestras puertas con la misma pasión y el mismo propósito: compartir Italia con Málaga.”

La velada concluyó con un aperitivo italiano en el patio, donde los asistentes disfrutaron de una degustación de platos típicos en un ambiente de celebración y amistad.

El Comité Dante Alighieri de Málaga forma parte de la red mundial de la Società Dante Alighieri, presente en más de 80 países y dedicada desde 1889 a la promoción del idioma y la cultura italiana en el mundo.

