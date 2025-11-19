Aniversario
La Dante Alighieri de Málaga celebra 20 años de historia y cultura italiana en la ciudad
La Sociedad Económica de Amigos del País se llenó anoche de acentos italianos y aplausos durante la celebración del 20º aniversario del Comité Dante Alighieri de Málaga
El 20º aniversario del Comité Dante Alighieri de Málaga permitió el encuentro de autoridades, instituciones culturales y miembros de la comunidad italo-malagueña en un homenaje a dos décadas de amor por la lengua y la cultura italiana.
El acto contó con la presencia del cónsul honorario de Italia en Málaga, Marcello Memoli, y de Isabel Pascual Villamor, directora general de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Málaga, junto a numerosos representantes del ámbito académico y cultural de la ciudad.
Durante la ceremonia se reconoció la labor de quienes han formado parte esencial de la historia de la Dante, con un homenaje especial a los expresidentes del Comité y a la directora académica, por su dedicación y contribución al crecimiento de la institución desde su fundación en 2005.
El presidente actual, Daniele Palumbo, cerró el acto con unas palabras que resumieron el espíritu de la jornada:
“La Dante Alighieri de Málaga es la casa de todos aquellos que aman la cultura y la lengua italiana. Veinte años después, seguimos abriendo nuestras puertas con la misma pasión y el mismo propósito: compartir Italia con Málaga.”
La velada concluyó con un aperitivo italiano en el patio, donde los asistentes disfrutaron de una degustación de platos típicos en un ambiente de celebración y amistad.
El Comité Dante Alighieri de Málaga forma parte de la red mundial de la Società Dante Alighieri, presente en más de 80 países y dedicada desde 1889 a la promoción del idioma y la cultura italiana en el mundo.
