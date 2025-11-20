'Abrazos que enseñan', la experiencia intergeneracional que une a escolares y mayores en Málaga

Los residentes del centro Bouco Rincón de la Victoria volverán “al cole” este jueves 20 de noviembre al CEIP María del Mar Romera. Los mayores acudirán a este centro con el objetivo de realizar junto a un grupo de alumnos de entre seis y doce años, manualidades para regalar a las familias. Se trata de la primera experiencia de un programa intergeneracional tematizado que ha programado los profesionales de esta residencia malagueña.

El objetivo de esta iniciativa llamada 'Abrazos que Enseñan' es, tal como explica la psicóloga de la residencia Bouco, Ana Belén Sánchez, “fortalecer los lazos comunitarios y promover la educación en valores desde la experiencia y la convivencia”. Mientras que los más pequeños representan la curiosidad, la energía y el deseo de conocer, los mayores aportan sabiduría, historia y afecto, explica esta profesional.

Respeto mutuo, solidaridad y empatía, los valores que unen a pequeños y mayores

Así, Abrazos que Enseñan nace con el propósito de “unir ambos mundos, creando espacios donde los valores —respeto mutuo, empatía y solidaridad— se vivan, se descubran y se compartan a través de actividades significativas entre el colegio y la residencia”. Todo sin olvidar la alegría, añade Ana Belén Sánchez, que es lo que los residentes suelen destacar de este tipo de actividades con niños.

La realización de manualidades va a ser la primera de las actividades que conforman este programa que se prolongará hasta el mes de junio de 2026. En diciembre todas las voces, las nuevas y las veteranas, se unirán para cantar villancicos tradicionales.

En enero se trabajarán la paciencia y la cooperación con los juegos de mesa como tema central y en febrero la gratitud será la protagonista mediante la escritura de “cartas con corazón”, un intercambio de dibujos y mensajes de gratitud.

Creatividad, esperanza, futuro y memoria serán otros contenidos a abordar, con “un enfoque vivencial, participativo y afectivo”. Las sesiones, cuenta la psicóloga, combinan dinámicas de presentación y confianza, con actividades creativas, juegos compartidos y reflexiones.

Abrazos que Enseñan no es la única iniciativa que reúne a los niños y mayores, las cinco residencias Bouco en la provincia de Málaga (Bouco Puente Romano, Puerto Banús, Benalmádena y El Limonar, además de la de Rincón de la Victoria) disponen de distintos programas en los que residentes y pequeños se visitan en sus respectivos centros o mantienen programas de carteo.

Los programas intergeneracionales, concluye la psicóloga Ana Belén Sánchez, “son cada vez más habituales en las residencias de mayores, que buscan mantener a los mayores y pequeños en contacto para beneficio de ambos grupos de edad”.