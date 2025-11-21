MAHOS nombra asociado de honor al club Unicaja Baloncesto

La Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS) ha nombrado asociado de honor al Unicaja Baloncesto, un reconocimiento que destaca la labor del club como uno de los principales embajadores de la marca Málaga tanto a nivel nacional como internacional. La distinción subraya la importancia del Unicaja no solo en el ámbito deportivo, sino también en su contribución social y en la proyección de la ciudad.

MAHOS ha querido agradecer además el compromiso del club malagueño con valores que consideran comunes a la hostelería y al deporte: esfuerzo, dedicación, pasión y trabajo en equipo.

El acto de entrega se ha celebrado este miércoles en la fábrica de cervezas San Miguel, y ha contado con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas; el entrenador del equipo, Ibón Navarro; el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, encargado de recoger el galardón; así como miembros de la Junta Directiva de MAHOS y representantes de Mahou-San Miguel, socio protector de la asociación.

Durante el evento, el presidente de MAHOS, Javier Frutos, destacó que este reconocimiento responde al apoyo histórico que el Unicaja presta al tejido social y deportivo de Málaga, además del impacto positivo que genera en sectores clave como la hostelería, el turismo y la promoción de la marca Málaga.

“Unicaja es uno de los grandes embajadores de Málaga, llevando con orgullo el nombre de nuestra tierra dentro y fuera de nuestras fronteras. Compartimos valores como el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con la sociedad malagueña, y por ello hemos querido reconocer su labor”, señaló Frutos.

Por su parte, el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, agradeció la distinción y puso en valor los vínculos del Unicaja con la ciudad:

“Es un orgullo recibir este reconocimiento por parte de un gremio tan importante en el tejido social e industrial de Málaga. Trabajo, dedicación, espíritu de equipo y llevar a Málaga por bandera son valores que compartimos con MAHOS. Queremos ser siempre un motivo de alegría para nuestra ciudad”.

El nombramiento de Unicaja Baloncesto como asociado de honor fue aprobado por unanimidad por la Junta Directiva de MAHOS y se enmarca en el espíritu de los Premios MAHOS a la Hostelería, que cada año reconocen a entidades y profesionales malagueños por su contribución al sector. En la edición anterior, el Unicaja ya fue distinguido por su trayectoria y por fortalecer el sentimiento de pertenencia, el orgullo local y la vida social y económica de Málaga, aspectos estrechamente vinculados a la hostelería.