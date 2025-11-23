Bioparc Fuengirola: referente mundial en protección de la biodiversidad

A las puertas de su 25 aniversario, BIOPARC Fuengirola consolida su posición como uno de los centros de conservación más importantes de Europa. Con la culminación de su nueva ampliación dedicada a las selvas de Centroamérica y Sudamérica, el parque alcanza un hito histórico: representar la biodiversidad tropical de todo el planeta en un mismo recorrido. Una experiencia que combina naturaleza, conocimiento y emoción, y que sitúa a Fuengirola en el mapa mundial de la conservación.

Una experiencia global: del corazón de África al Amazonas

Desde su apertura en el año 2001, BIOPARC Fuengirola ha revolucionado el concepto de zoológico tradicional. Su modelo de zoo-inmersión, pionero en España, permite al visitante adentrarse en ecosistemas que reproducen fielmente los hábitats naturales de cada especie, sin jaulas visibles ni barreras visuales y una tematización única.

Ahora, con la nueva incorporación, el recorrido se completa con una propuesta que invita a viajar por la vida en la Tierra, sumándose a los hábitats ya presentes: la isla de Madagascar, hogar de los singulares lémures; África ecuatorial, donde habitan gorilas, leopardos y aves tropicales; el Sudeste Asiático, con tigres, tapires y orangutanes; y el Indo Pacífico, territorio de dragones de Komodo y otras especies únicas como, por ejemplo, los gibones de mejillas doradas.

Este recorrido permite ofrecer una visión global de la biodiversidad del planeta, poniendo en valor la interconexión entre los ecosistemas y la importancia de conservarlos.

Más allá de la biología, BIOPARC Fuengirola ha dado un paso innovador al incorporar un enfoque museístico que añade una dimensión cultural y educativa a la experiencia. La nueva área se inspira en la expedición de Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo, como hilo conductor del recorrido. El visitante no solo descubre la riqueza natural de las selvas americanas, sino que sigue un relato que conecta la curiosidad científica del pasado con la conciencia ambiental del presente. El resultado es una visita que une aventura, historia y conservación, y que refuerza el papel del parque como espacio de aprendizaje y reflexión.

Sostenibilidad: un modelo real de compromiso ambiental

BIOPARC Fuengirola se ha consolidado como un ejemplo de sostenibilidad integrada en la ciudad. Su abundante vegetación tropical actúa como un pulmón verde que mitiga las islas de calor urbanas, manteniendo temperaturas hasta 12 grados más bajas que en el entorno inmediato durante los días más cálidos. A esto se suma una transición energética firme, con la instalación de paneles solares que permitirán generar más del 20 % de la energía anual del parque, así como sistemas avanzados de gestión hídrica capaces de recuperar hasta el 95 % del agua utilizada y reducir en un 80 % el consumo destinado a la limpieza. Un oasis climático y tecnológico que demuestra que la sostenibilidad es compatible con espacios de ocio y conservación. Un avance que también cuenta con la misión de reducción de papel con la activación de una nueva APP que sustituirá a los habituales mapas de papel que utilizan los visitantes durante el recorrido.

Este compromiso se extiende también a la economía circular y a la educación ambiental. El parque reutiliza excedentes de frutas y verduras para la alimentación de los animales, reduciendo el desperdicio y optimizando recursos. Paralelamente, impulsa programas educativos que llevan la naturaleza a las aulas y fomentan una conciencia ecológica desde la infancia, mientras su Fundación trabaja en proyectos de conservación in situ en los países de origen de las especies y, en otros, locales igualmente importantes. En conjunto, Bioparc Fuengirola ofrece un modelo de sostenibilidad integral que combina eficiencia, responsabilidad social y respeto por el planeta.

Conservar para el futuro

La conservación de especies en peligro es el eje central del trabajo de BIOPARC Fuengirola. El parque participa activamente en los Programas Europeos de Cría en Cautividad (EEP), coordinados por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), que reúnen los esfuerzos de instituciones de todo el continente para garantizar la supervivencia de especies amenazadas.

25 años liderando un modelo pionero

En 2026, BIOPARC Fuengirola celebra 25 años de compromiso con la naturaleza. Un aniversario que pone en valor su evolución desde el antiguo zoológico de Fuengirola hasta convertirse en un referente internacional en conservación, educación y bienestar animal.

A lo largo de este cuarto de siglo, millones de personas han recorrido sus senderos, descubriendo la belleza y la fragilidad de la vida salvaje. Y con cada visita, BIOPARC ha cumplido su propósito: inspirar a proteger