Cuerva: economía circular, descarbonización y futuro energético, una visión desde el territorio

El sistema energético europeo ha demostrado, en la última década, su capacidad para transformar desafíos estructurales en una auténtica oportunidad de futuro. España, en particular, ha protagonizado uno de los despliegues más ambiciosos de generación renovable a gran escala, posicionándose como referente europeo en la transición hacia un modelo más limpio, digitalizado y distribuido.

Sin embargo, esta transformación no está completa. El siguiente paso -decisivo, pero también complejo- es la descarbonización plena del sistema. Y eso exige avanzar no solo en generación, sino en un rediseño integral del consumo: menos residuos, mayor aprovechamiento, y una visión sistémica donde todo proceso genere valor. Electrificar la demanda es fundamental; sustituir progresivamente los usos fósiles -industriales, térmicos, de movilidad- por vectores eléctricos más eficientes y sostenibles. Pero este proceso debe ir acompañado de una lógica de sistema diferente. Una lógica que incorpore inteligencia, flexibilidad y nuevas formas de gestionar lo que ya existe. Es ahí donde convergen los principios de la economía circular con los retos del sector energético, siendo caminos complementarios. Uno no avanza sin el otro.

En Cuerva, entendemos la circularidad no solo como la reutilización de recursos físicos, sino como una optimización continua del sistema. Digitalizar nuestras redes, aplicar analítica avanzada, integrar almacenamiento o habilitar servicios de flexibilidad no es solo «innovación»: es eficiencia estructural. Implica reducir la necesidad de nuevas infraestructuras, alargar la vida útil de los activos existentes y gestionar la energía con una lógica de equilibrio dinámico entre oferta y demanda. Se trata, en definitiva, de utilizar mejor lo que ya tenemos, un principio esencial tanto para la sostenibilidad como para la viabilidad económica del sistema.

Y nosotros llevamos ya años trabajando para anticiparnos a este modelo. Contribuimos -desde la innovación- con soluciones con impacto real aplicadas a nuestras redes: desde proyectos en nuestro living lab, o iniciativas como Gridfy o Adaion, que nos permiten anticipar retos técnicos clave para facilitar la descarbonización del sistema eléctrico. Con humildad, pero con convicción, creemos que el enfoque innovador con el que trabajamos en Cuerva nos ha permitido estar a la vanguardia de muchos desarrollos que hoy son clave para el futuro del sistema eléctrico español.

El futuro de la energía no vendrá solo de las grandes infraestructuras, sino de la capacidad de orquestar inteligentemente múltiples recursos distribuidos. Y para eso, necesitamos una visión transversal: tecnológica, pero también ambiental, social y económica. En Cuerva creemos que la energía no es un fin en sí mismo, sino una palanca para transformar sectores, organizaciones y territorio. Porque tenemos la oportunidad de transformar no solo la forma en la que producimos o usamos la energía, sino todo aquello que nos conecta: nuestro entorno, nuestra economía, nuestro futuro. Y eso es, precisamente, lo que significa ir más allá de la energía.