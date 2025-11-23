Fundación Unicaja entiende que la respuesta a los desafíos ambientales y de sostenibilidad actuales requiere un enfoque conjunto y multidisciplinar que aúne conocimiento, recursos y participación social a través de las entidades y asociaciones de diferentes ámbitos con las que trabaja en una amplia gama de proyectos propios y colaboraciones estratégicas.

Fundación Unicaja: proyectos sostenibles y una defensa activa del medio ambiente

La Fundación impulsa iniciativas destinadas a preservar la biodiversidad, promover la educación ambiental y fomentar la implicación directa de la ciudadanía en la conservación de su entorno y en los nuevos estádares de sostenibilidad.

Estos trabajos conjuntos se han convertido en herramienta clave para multiplicar el impacto de sus programas, permitiendo que los esfuerzos se traduzcan en resultados sostenibles y medibles.

Uno de los ejes centrales de su labor es la educación y sensibilización ambiental, especialmente entre jóvenes y comunidades locales. En este área, y gracias al impulso de las convocatorias extraordinarias realizadas en 2024, con motivo del décimo aniversario de la Fundación, y en este 2025, ambas con una dotación de un millón de euros de presupuesto, se ha trabajado en la conservación de la biodiversidad en la Sierra de los Filabres de Almería, con Serbal; en Sierra Nevada, Granada, con la Asociación Bosques para el Futuro, y en la creación de espacios verdes en centros educativos y sociales en Málaga junto a Huertum Agricultura Urbana. Por su parte, en el litoral mediterráneo se ha trabajado la protección de las praderas marinas con la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, la recuperación de los arrecifes de coral con Coral Soul, y la migración de los cetáceos y otras especies marinas en el Estrecho de Alborán con Ecolocaliza.

También se ha actuado en la restauración ecológica y recuperación de hábitats degradados en las Salinas de Cardeñas y las Marismas de Odiel, en Huelva, con la Asociación Encuentros del Sur; y la restauración de bosques en Chiclana de Segura y Santa Elena, en Jaén, con la Asociación Conecta Futuro. Con el objetivo de mitigar el cambio climático, se ha impulsado junto a la Universidad de Málaga un proyecto de investigación para avanzar en el conocimiento de las aguas subterráneas, y un programa de restauración de flora autóctona para construir ecosistemas más resilientes con Florestasur.

Talleres, actividades formativas, campañas divulgativas y todo tipo de proyectos científicos, Fundación Unicaja busca despertar una conciencia ecológica sólida y duradera. La intención es que la ciudadanía no solo conozca la riqueza natural que la rodea, sino que se sienta parte activa en su preservación. Estos programas adquieren especial relevancia en zonas de alto valor ecológico, donde la presión humana, el cambio climático y el deterioro progresivo del litoral exigen respuestas urgentes.

También se han puesto en marcha proyectos para la conservación de ecosistemas, concienciación sobre sostenibilidad y cambio climático, y promoción del voluntariado ambiental con Ecoherencia, Tu Entorno, Asociación El Árbol de las Piruletas, Asociación Torrenatura, IDEA Servicios Educativos, Granja Escuela Huerto Alegre y Proamb. Por último, la innovación y el uso de las nuevas tecnologías han estado presentes en proyectos como el programa para revalorizar manantiales y recursos hídricos tradicionales impulsado junto a la Asociación Proyecto Conoce Tus Fuentes, y un proyecto de economía circular y reciclaje textil con Inserta Cádiz.

Con una visión basada en la responsabilidad social y la innovación ambiental, la Fundación Unicaja avanza en la construcción de un modelo de actuación que combina compromiso, colaboración y eficacia.