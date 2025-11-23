INGEAGUA: gestión tecnológica de residuos

¿Cómo empieza INGEAGUA en el sector de los residuos?

Hace unos seis años, INGEAGUA, tras muchos años especializada en el sector del agua, decide diversificar el negocio, ante la demanda de las administraciones y empresas privadas, de asesoramiento en el campo de los residuos y otros servicios urbanos (limpieza viaria, limpieza de edificios, jardinería, …). Con esta premisa, el objetivo claro era el de prestar un asesoramiento integral que combinara asistencias técnicas, económicas y jurídicas dirigidas tanto a administraciones públicas como a empresas gestoras, con un firme compromiso con la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación. Así, se crea el Área de Residuos y Otros Servicios Urbanos. Hace tres años, me incorporé a este Área de la empresa, para prestar apoyo técnico como Ingeniero Químico, tras años dedicada a otras áreas dentro de la misma.

¿Qué tipo de apoyo técnico y jurídico ofrecen en esos procedimientos?

Colaboramos con las administraciones en la realización de comparativas de modelos de gestión, en los procesos de licitación, ofreciendo apoyo en la redacción de pliegos técnicos y administrativos, la elaboración de informes de estructura de costes y viabilidad, así como en la evaluación técnica y económica de las ofertas. Realizamos también servicios de seguimiento y control de calidad de los contratos de recogida y limpieza viaria, para verificar el cumplimiento de las prescripciones técnicas y administrativas recogidas en los pliegos objeto del contrato, así como en la oferta del adjudicatario, permitiendo que el contrato de servicios se preste con altos estándares de calidad. Prestamos también apoyo en la redacción de ordenanzas y reglamentos municipales.

En la gestión de residuos urbanos ¿Qué innovaciones están marcando el camino hacia servicios más eficientes y sostenibles?

Nos hemos especializado en la gestión eficiente de los servicios urbanos, destacando por su adaptabilidad y por la implantación de modelos de gestión ejemplares, orientados al bienestar futuro de la sociedad y al impulso de la economía circular. En el área de residuos, promovemos sistemas de recogida que incrementan los porcentajes de reciclaje, el uso de energías alternativas que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y la implantación de mejoras que optimizan la prestación de los servicios municipales.

¿Qué retos afronta INGEAGUA en los próximos años?

La empresa se organiza en cuatro áreas principales: Ciclo Integral del Agua, Residuos y Otros Servicios Urbanos, Ingeniería, Subvenciones y Financiación Pública. La sinergia de todas las áreas, hacen que INGEAGUA aspire a consolidarse como la firma de ingeniería líder, distinguida por la proximidad hacia sus clientes y con la máxima excelencia. Recientemente, se ha abierto una oficina en Madrid para atender a nuestros clientes más alejados de Málaga.