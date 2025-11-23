Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Economía Circular y Sostenibilidad

iRecicla, empresa comprometida con la sostenibilidad y el reciclaje

Desde la localidad de Almargen, la compañía tiene una superficie de 30.000 metros cuadrados para transformar residuos

iRecicla gestiona el reciclado de una amplia gama de materiales. / l.o.

La Opinión

Málaga

iRecicla es hoy una de las empresas más sólidas y reconocidas de Andalucía en gestión de residuos y soluciones sostenibles. Desde Almargen (Málaga), en un enclave logístico estratégico, la compañía opera más de 30.000 m² dedicados a transformar residuos en nuevas oportunidades, combinando experiencia, tecnología e innovación.

En iRecicla gestionan una amplia gama de materiales: metales ferrosos y no ferrosos, cobre, baterías, plásticos, papel y cartón, madera, vidrio, neumáticos, residuos de obra, RAEE y mucho más.

Además, ofrecen servicios pensados para facilitar el trabajo de nuestros clientes:

  • Recogida a domicilio
  • Demoliciones industriales
  • Soluciones integrales para empresas, talleres, carpinterías y generadores de residuos.

Les mueve una misión clara: hacer tu gestión de residuos más fácil, rentable y sostenible. Bajo los principios de la economía circular, reducimos el impacto ambiental, impulsamos el reciclaje y damos una segunda vida a los materiales. Por eso somos un socio estratégico para empresas e instituciones que buscan resultados reales y responsables.

En iRecicla siguen creciendo. Están desarrollando una nueva planta para ampliar su capacidad operativa y ofrecer aún más soluciones adaptadas a las necesidades actuales del mercado.

También creen en el valor de la educación ambiental. Abren sus puertas para que colegios y grupos conozcan de cerca el mundo del reciclaje y fomenten el consumo responsable.

iRecicla es compromiso, innovación y confianza. Trabajan cada día para mejorar el entorno, generar empleo local y ofrecer un servicio ágil, seguro y de calidad.

Si buscas un aliado en sostenibilidad, iRecicla es tu mejor opción.

Descubre más en iRecicla.es.

