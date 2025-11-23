Málaga y su Estrategia de Economía Circular como «hoja de ruta» hasta 2030

El Ayuntamiento de Málaga ha impulsado una Estrategia de Economía Circular que servirá de «hoja de ruta» hasta 2030 para «seguir avanzando» hacia la transición de la ciudad hacia un modelo económico más eficiente, sostenible e innovador basado en el mayor aprovechamiento de las energías renovables, la eficiencia en el uso de los recursos y la reducción de la generación de residuos.

Este plan de acción, que se dio a conocer a primeros de este año 2025 y que implica a todas las áreas, organismos y empresas municipales, está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las estrategias vigentes en los ámbitos comunitario, nacional y autonómico, según indica en un comunicado el Consistorio. El impulso a esta estrategia y al desarrollo de acciones de concienciación medioambiental, consumo sostenible y economía circular es un compromiso adquirido en el programa de Gobierno municipal 2023-2027.

Para la elaboración del documento, el Gobierno local explica que se ha llevado una labor previa de diagnóstico orientada a conocer con precisión la situación del Ayuntamiento en su gestión pública como ente promotor al asumir la economía circular como una cuestión transversal; habilitador al favorecer la transición de su tejido productivo y alentar un consumo más responsable; y facilitador al ejercer una estrecha relación con el ecosistema empresarial, académico y social de la ciudad para promover buenas prácticas que conllevan beneficios tanto ambientales como económicos.

El resultado a este proceso de diagnosis y análisis promovido desde el Área de Sostenibilidad Medioambiental se ha plasmado en esta Estrategia de Economía Circular, que se articula en torno a cinco «grandes objetivos estratégicos»: integrar de forma coordinada la dimensión circular en las políticas urbanas locales; generar entornos favorables que faciliten la transición circular del tejido productivo local; impulsar la colaboración y concienciación para el cambio del modelo actual de consumo ‘producir, usar y tirar’; invertir en innovación, infraestructuras y competencias; y gestionar eficientemente los recursos para preservar su valor.

Basándose en ellos, se han fijado siete ejes estratégicos (consumo, gestión de residuos, sostenibilidad de espacios urbanos y movilidad sostenible; políticas de transversalidad; contratación y compra pública circular; turismo circular; y digitalización para la sostenibilidad) que recogen un total de 22 líneas de actuación a partir de las cuales se formulan 95 medidas concretas que han sido abordadas entre las diferentes áreas municipales, siendo las de Sostenibilidad Medioambiental, Urbanismo, Turismo, Movilidad e Innovación las que presentan un mayor potencial a la hora de incorporar el concepto de economía circular.

En cuanto a consumo, esta estrategia recoge elaborar un ‘ecomapa’ de comercios circulares con el objetivo de apoyar el comercio de proximidad y aumentar la visibilidad de aquellos establecimientos que ofrecen productos o servicios circulares (venta a granel, concentrados, reparación y reutilización de productos, etcétera). Además, contempla facilitar el derecho a reparar mediante el apoyo a la creación, diversificación y modernización de las actividades de servicios de reparación para la prolongación de la vida útil de los productos, maximizar el uso de recursos e impulsar la generación de puestos de trabajo, entre otras iniciativas.

Para el segundo eje mencionado, se pretende seguir potenciando la aplicación de medidas de prevención y gestión de residuos generados por la Administración así como en la concesión de licencias y autorizaciones municipales, al igual que continuar promoviendo el reciclado y la reutilización de muebles y enseres, textiles y residuos de aparatos eléctricos a través de una instalación pública centralizada en la que, además de recepcionar los residuos, sean reparados para su puesta de nuevo en circulación.

En referencia a la sostenibilidad de espacios urbanos y movilidad sostenible, el Ayuntamiento busca incluir criterios de circularidad en la construcción y rehabilitación de edificios e infraestructuras mediante el uso de materiales sostenibles, la incorporación de energías renovables o adaptar las envolventes a las exigencias del cambio climático. Además, se enfoca en priorizar el desplazamiento a pie, en bicicleta o en medios de transporte colectivo, tal y como recoge el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Málaga, y consolidar la Zona de Bajas Emisiones.

Entre las acciones centradas en políticas de transversalidad, la estrategia contempla mejorar el acceso a la información de la ciudadanía sobre el desempeño circular del Ayuntamiento y determinar indicadores para evaluar su cumplimiento, al igual que elaborar un boletín de economía circular en el que se informe periódicamente de los avances y buenas prácticas llevadas a cabo en la ciudad.

En el eje de contratación y compra pública circular, se recoge incorporar en los pliegos de licitaciones y compras criterios circulares, estableciendo una serie de requisitos mínimos para avanzar hacia la circularización en cuestiones como mobiliario, equipos y aparatos electrónicos, alimentación u organización de eventos. Igualmente, se quiere implantar servicios de prueba previas a la compra de productos estratégicos e innovadores para garantizar la adecuación al funcionamiento o rendimiento esperado.

Por otro lado, el Gobierno local pretende elaborar una guía de buenas prácticas en economía circular para el sector turístico. El Ayuntamiento, en el marco del Plan Estratégico de Turismo de Málaga 2021-2024, señala que ya editó un manual para organizar eventos más sostenibles. También tiene como objetivo brindar a entidades turísticas asesoramiento para la elaboración de planes de circularidad, así como información sobre ayudas y subvenciones al impulso a la sostenibilidad y circularidad.

En cuanto al eje de digitalización en sostenibilidad, la estrategia pretende continuar potenciando la administración electrónica tanto para los trámites de la ciudadanía con el Ayuntamiento como para la gestión interna, además de buscar el desarrollo de proyectos tecnológicos para dar cobertura a la sistematización operacional como paso previo a la incorporación de tecnologías limpias.