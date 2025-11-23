Málaga se sitúa en el top 3 en sostenibilidad y consumo responsable entre 147 ciudades

Granada ha confirmado su liderazgo en sostenibilidad. Por segundo año consecutivo, la ciudad andaluza ha despuntado en lo que se refiere al consumo responsable, demostrando ser una sociedad con hábitos de vida comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

Así lo reflejan las cuotas de uso de algunas de las principales plataformas cuyo objetivo es apostar por la economía circular, bien dándole una segunda vida a los productos (como Milanuncios o Too Good To Go) o compartir servicios para hacerlos menos contaminantes, como el coche: BlaBlaCar. La utilización de estas plataformas cada vez es más habitual entre los españoles. Según el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con datos de 2023, España ocupó un relevante puesto número 14 a nivel mundial, con una puntuación de 80,7 sobre 100 en cuanto a medidas sostenibles.

Estas plataformas se han unido por segundo año consecutivo para analizar los datos de sus más de 10, 14 y 8 millones de usuarios, respectivamente, con el objetivo de identificar cuáles son las ciudades de España que más apuestan por la economía circular y cómo este ranking ha evolucionado desde su primera edición.

Para llevar a cabo este análisis, se ha observado el número de asientos ofrecidos en BlaBlaCar, los nuevos anuncios publicados de artículos de segunda mano en Milanuncios y los packs de comida salvados en Too Good To Go con respecto a la población de cada una de las ciudades.

Así, estas tres compañías centradas en los sectores de movilidad, consumo y alimentación, han analizado sus cifras de actividad durante 2024, segundo año en que llevan a cabo este análisis. De nuevo, han establecido dos rankings diferenciados por el número de habitantes (más de 200.000 habitantes y entre 50.000 y 200.000 habitantes) para conocer cuál es la ciudad española más comprometida en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la reutilización de productos de segunda mano y la disminución del desperdicio alimentario. Se trata de actos que, además de repercutir positivamente sobre el medio ambiente, permiten también ahorrar dinero al usuario.

Tras realizar un estudio de 147 ciudades españolas, seis ciudades andaluzas se sitúan en lo alto del ranking de las grandes ciudades con más de 200.000 habitantes, dos más que en la anterior edición. Son, por este orden: Granada, Sevilla, Málaga, Córdoba y Almería el top 5, seguidas de Pamplona y Murcia, con Jerez de la Frontera y Cartagena en el octavo y noveno lugar.

En la primera edición, Valencia se ubicó en el quinto puesto, mientras que este año se desplaza hasta el décimo lugar. Por su parte, las grandes urbes también bajan posiciones: Barcelona se sitúa en el puesto 15 y Madrid, en el 19, ambas cuatro puestos por debajo que en 2023.

Alcoy, la ciudad pequeña más sostenible

En el caso de las ciudades con menor densidad de población, con menos de 200.000 habitantes, Alcoy, en la Comunidad Valenciana, encabeza el ranking como la más sostenible. La localidad alicantina, que en la anterior edición se encontraba en la posición 21, adelanta 20 puestos y le quita el puesto a Jaén, que este año se ubica en segunda posición, seguido de Linares, en el tercer puesto, que también adelanta 10 posiciones (en la anterior se posicionó en 13º lugar), destacando de nuevo a Andalucía entre las comunidades más sostenibles.

Por detrás de ellas, les siguen las ciudades de Cáceres, Mérida, Huelva, Toledo y Salamanca, del cuarto al octavo puesto, destacando Extremadura y Castilla-La Mancha y Castilla y León entre las principales comunidades.

Así, la práctica generalizada por los españoles hacia la economía circular queda reflejada en los datos registrados por estas compañías en el último año:

La plataforma que permite compartir coche para desplazarse, BlaBlaCar ha conectado el 87% de las localidades de España en el último año. Además, esta red de movilidad ha contribuido a ahorrar 2 millones de toneladas de CO2 a nivel global en el ejercicio anterior, gracias al hecho de compartir vehículo.

En Milanuncios, por su parte, se han publicado más de 14,4 millones nuevos anuncios por su comunidad de usuarios en el mismo periodo. En consecuencia, todas las categorías de productos de segunda mano generaron en España un ahorro potencial de más de 7.606,77 toneladas de CO₂.

Respecto a la aplicación Too Good To Go, que ofrece a los usuarios salvar packs a precios reducidos con el excedente diario de comida de miles de restaurantes, supermercados y otros establecimientos de alimentación, salvó en 2024 más de 7,3 millones de packs, evitando así la emisión de más de 19.852,7 toneladas de CO2eq en el 2024.

El auge de las empresas de segunda mano y uso compartido de servicios es una de las claves para implantar una economía circular que evite el derroche de recursos, la generación desmedida de residuos y otros impactos que causa la economía tradicional, basada en el ciclo extraer-fabricar-tirar.