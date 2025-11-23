La economía circular no es solo un concepto, sino un cambio de modelo. ¿Cómo definiría el momento actual de Málaga dentro de esa transición?

La economía circular supone un giro de 180º en el modelo de consumo y de gestión de los bienes materiales. La economía lineal está profundamente arraigada en las economías occidentales sobre todo en estos últimos 60 años. Por ello, cambiar la cultura del consumo conlleva un esfuerzo de todos, que se tiene no en años, sino en generaciones.

¿Qué indicadores o resultados muestran que Málaga avanza en la dirección correcta?

Nuestro principal objetivo es reducir el material que acaba en el vertedero, y la mejor forma de medirlo es cuantificar el material que se recupera de las diferentes fracciones que se recogen en el municipio, ya sea los envases, papel/cartón, vidrio, textiles, RAEES, etc.

El incremento en un 23% de los envases recuperados, un 22% más de vidrio recuperado o de un 18% más del papel cartón recogido desde que Limasam es municipal son datos que nos hacen pensar que vamos por el buen camino.

¿Cuáles cree que son los principales retos que aún quedan por afrontar?

Sin duda alguna, el principal reto, como ya he comentado al inicio, es conseguir que la ciudadanía, en especial los más jóvenes, lideren un cambio en los modelos de consumo, y que gracias a sus conductas haya un cambio real en la forma en que los fabricantes ponen en el mercado sus productos.

⁠¿Qué proyectos impulsados en colaboración institucional considera más transformadores para la ciudad?

Actualmente se está elaborando el plan local de prevención y gestión de residuos municipales. Para ello, hemos contado con la participación de multitud de colectivos y confiamos en el resultado del mismo para los próximos 10 años, ya que en el borrador del plan se han incluido multitud de acciones que requieren de la colaboración de diferentes colectivos de la ciudad.

La modernización de la flota de Limasam, así como la mejora de las instalaciones del Centro Ambiental son algunos de los principales proyectos que ya están siendo una realidad.

Flota de vehículos en las instalaciones de Limasam / L. O.

¿Sigue existiendo margen para nuevas sinergias o mejoras?

Por supuesto. Hasta que no alcancemos los objetivos marcados por ley como mínimo, quedará mucho por hacer.

¿Málaga cuenta ya con un segundo punto limpio y con nuevas plantas financiadas en parte por fondos Next. ¿Qué impacto tienen estas infraestructuras en el día a día del ciudadano?

Los puntos limpios fijos y los puntos limpios de proximidad (PLP) tienen una gran visibilidad y han tenido un claro impacto en dar soluciones a los vecinos a la hora de segregar sus residuos. Prueba de ello son los continuos incrementos en la cantidad de material que se recupera, así como la gran aceptación por parte de los ciudadanos. En próximas fechas se van a reforzar los PLP gracias a los fondos europeos EDIL.

Además, aunque no tan visibles para el malagueño, están las instalaciones del centro ambiental de Málaga. Allí es donde se están consiguiendo los resultados más relevantes. No obstante, aún es pronto para cuantificar los frutos de las inversiones ya que las actuaciones finalizaron en verano. Es importante recordar que los trabajos que han permitido la construcción/actualización de las plantas han sido gracias a la cofinanciación con fondos europeos Next Generation.

La automatización de la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico ha permitido recuperar un 7% más de material valorizable. ¿Qué supone ese incremento a nivel ambiental y económico?

Es necesario ser conscientes de que en Málaga se recogen unas 600 Tn de residuos diariamente, lo que se traduce en que todos los días se están valorizando 42 de material que antes iba al vertedero, y que ahora muchos de ellos se están vendiendo y por los que se está dejando de pagar unos impuestos por vertido.

La nueva planta de compostaje permitirá producir compost de calidad. ¿Qué usos tendrá y qué beneficios aporta a Málaga?

El compost es un fertilizante natural orgánico que se puede aportar a los cultivos para mejorar la calidad de los terrenos y tenemos previsto poner en el mercado dicho material. Pero la mejora no solo es económica, sino que también aumenta la vida útil del vertedero, ya que dicho material no acaba enterrado.

¿Está prevista la ampliación o modernización de otras instalaciones municipales?

Por supuesto, tenemos la suerte que muchas empresas se acercan al Ayuntamiento de Málaga para enseñarnos sus tecnologías, hay grandes ideas y muchas de ellas muy interesantes. Es cuestión de valorar la rentabilidad de las mismas, no solo en el ámbito económico, sino sobre todo en el medioambiental, y estudiar la forma de financiar dichas actuaciones. Confiamos en que el importe que se paga en concepto de impuesto al vertido, acabe revertiendo en los municipios, y esto nos permita financiar muchos de estos proyectos.

La tasa de residuos ha generado debate público. ¿Por qué considera que es un paso necesario y obligatorio?

La tasa de residuos es una medida que el Gobierno Central nos está obligando a implantar como resultado de la aplicación de la ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y lo podemos leer todos los días en la prensa. Nosotros estamos trabajando todo lo posible para que no nos ocurra lo mismo que está pasando en el resto de España, pero somos conscientes de que supone abrir un debate que los ayuntamientos no hemos pedido. Comparto el fondo de la ley, pero no las formas en la que ha sido redactada. Hubiera sido mucho más fácil que la ley del Gobierno de España hubiera concretado las líneas a seguir y evitar la disparidad que se está produciendo en su aplicación en los municipios españoles.

¿Qué oportunidades abre esta tasa en materia de sostenibilidad para la ciudad?

El objetivo de esta tasa, de obligada aplicación por la ley del Gobierno, es fomentar la economía circular, el reciclaje, la reutilización y un consumo más sostenible. Si los que generamos los residuos empezamos a ser conscientes de lo que supone la recogida y gestión de los mismos, es probable que contribuya a cambiar nuestros hábitos. En Málaga, de hecho, vamos a bonificar a aquellos que separen sus residuos adecuadamente, entre otros aspectos.

Limasam está adoptando un modelo de economía circular que va más allá de la recogida de residuos. ¿Qué proyectos destacaría?

La empresa pretende ser un referente en economía circular. Para ello trata de inculcar esta idea en toda su estructura. El Centro Ambiental es un ejemplo claro de economía circular: el biogás generado se transforma en energía que usamos para autoabastecernos.Otro ejemplo es que en las licitaciones se están valorando criterios relacionados con la sostenibilidad y la economía circular.

Mirando a 2030, ¿cómo imagina la ciudad en términos de sostenibilidad?

Los cambios culturales no se pueden medir en años, hay que medirlos en generaciones. No me cabe duda de que habremos mejorado, pero es una carrera de fondo. Hay muchos retos que afectan a muchos aspectos de nuestras vidas, como convertir las ciudades en ciudades amigables, tenemos que hablar de transporte sostenible, comercio sostenible, eventos sostenibles… hay muchísimos aspectos en los que estamos volcados y seguimos avanzando.