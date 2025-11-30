CTA ayuda a más de 65 startups tecnológicas a captar 16, 2 millones

Las startups de base tecnológica tienen un aliado en CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) para conseguir financiación y fortalecer su modelo de negocio con el fin de superar las primeras etapas de crecimiento y consolidarse como empresas competitivas.

CTA, fundación experta en acelerar la innovación, tiene una dilatada experiencia en asesorar a nuevas empresas tecnológicas para que logren tener éxito en la captación de financiación pública. Así, CTA ha ayudado ya a más de 65 startups tecnológicas a captar más de 16,2 millones de euros de financiación de diferentes programas públicos en los más de 8 años que lleva prestando este tipo de servicios.

El director técnico de CTA y experto en emprendimiento, Fabián Varas, explica que «los consultores de CTA acompañan al emprendedor tecnológico en la captación de financiación de origen público específica para empresas innovadoras, ya sea de programas regionales, nacionales o europeos». Además, Varas subraya que CTA ayuda a la traducción de retos tecnológicos en proyectos de I+D+i, a la búsqueda de socios tecnológicos y la colaboración con grandes empresas tractoras, seleccionando siempre mecanismos de financiación de apoyo a estas actividades.

No basta con tener una idea genial para conseguir una empresa de éxito. Los emprendedores necesitan llevar sus nuevas soluciones innovadoras al mercado y para ello, más allá de los fondos propios, de amigos y familiares, necesitan conseguir financiación. No obstante, no es una tarea fácil, ya que las startups tecnológicas tienen un alto componente de riesgo que intimida a los inversores. Por eso, existen diversos programas públicos de ayudas especializados en este perfil de empresas, así como un incipiente grupo de business angels o inversores privados, pero no es fácil acceder a ellos por la alta competencia y la falta de experiencia de estas jóvenes empresas en preparar la documentación necesaria.

Enisa y Neotec

Entre los programas de ayudas públicas de los que CTA asesora a las startups para conseguir financiación, destacan los préstamos participativos de Enisa y varios programas del CDTI, como Neotec, los contratos Torres Quevedo, proyectos Transferencia Cervera y doctorados industriales, además del aprovechamiento de las ventajas fiscales por I+D+i.

En concreto, CTA tiene una tasa de éxito superior al 94% en los préstamos ENISA y de más del 45% en el programa Neotec.

Los expertos de CTA sostienen que es necesario incrementar la participación de las empresas andaluzas en los programas nacionales de financiación de emprendimiento tecnológico porque la representatividad de Andalucía aún es muy baja en comparación con su peso en el PIB o la población.

Conocimiento del mercado

El equipo de CTA experto en emprendimiento de base tecnológica, que incluye tanto tecnólogos como financieros, ayuda a las startups a fortalecer y mejorar su modelo de negocio, a conseguir financiación, posicionamiento y visibilidad y a desarrollar nuevos proyectos de I+D+i.

Además, CTA, fundación privada integrada por más de 185 empresas miembros, cuenta con una extensa red de contactos relacionados con innovación y tecnología, estrecha relación con muchas de las entidades financiadoras y gran conocimiento del tejido empresarial y del mercado. También ofrece a los emprendedores un conocimiento actualizado de las tecnologías emergentes y las tendencias futuras, sobre comercialización de nuevas tecnologías y sobre financiación empresarial.

Novelingo, herramienta para crear videojuegos educativos La startup malagueña Novelingo ha conseguido, gracias al asesoramiento y acompañamiento de CTA, una ayuda Neotec del CDTI a fondo perdido para la consolidación de su proyecto de base tecnológica por importe de 250.000 euros. Anteriormente, Novelingo ya había conseguido, también con el apoyo de CTA, un préstamo participativo Enisa de 80.000 € para seguir creciendo con su negocio de ‘serious games’ o videojuegos serios aplicados a formación y divulgación. En cuanto a la ayuda Neotec del CDTI, ha sido aplicada por Novelingo para lanzar su propia herramienta de creación fácil de videojuegos educativos o formativos, que permitirá a cualquier entidad diseñar, fácilmente y sin necesidad de programar, videojuegos o apps interactivas de carácter educativo, divulgativo o de formación. Daniel Cañete, CEO y fundador de Novelingo, afirma que «sin CTA, no creo que hubiera sido posible para nosotros conseguir esta ayuda, que supone un paso adelante y una transformación inmensos». En su opinión, «el compromiso de CTA por mejorar y vertebrar el tejido innovador de Andalucía es encomiable».

