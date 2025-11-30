Una de cada cuatro empresas impulsadas por la Junta es creada por universitarios.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha facilitado la creación de 1.962 empresas con base en el conocimiento en lo que va de 2025, desde los 260 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) que Andalucía Emprende tiene distribuidos por toda la región. Esta cifra representa el 26,4% de los 7.436 negocios constituidos en el primer semestre del año con el asesoramiento del personal técnico que trabaja en estos centros, prestando un servicio integral de apoyo al emprendimiento para ayudar a poner en marcha ideas de negocio con garantías de viabilidad en el mercado.

Las nuevas empresas, que han generado un total de 1.991 empleos, han sido creadas por 2.159 personas con formación universitaria, de las que un 51,1% (1.103) han sido mujeres. Igualmente, el empleo generado ha sido ocupado mayoritariamente por mujeres; concretamente, 1.064 nuevos puestos de trabajo, suponiendo un 53,4% del total.

Con relación a la edad de las personas emprendedoras, predominan los jóvenes menores de 40 años, representando el 59,3% del total. Concretamente, el 53,9% tiene una edad comprendida entre los 25 y los 40 años. Le siguen los mayores de 40 años (40,7%), siendo los restantes (5,4%) menores de 25.

Respecto a la forma jurídica de las firmas creadas, predominan los autónomos, que representan un 74,6% del total, con 1.465 empresas. Le siguen las sociedades mercantiles, con 463 proyectos (23,6%), perteneciendo las restantes a otras formas jurídicas como son la economía social, las sociedades civiles o las comunidades de bienes.

En cuanto a la actividad, las empresas constituidas pertenecen mayoritariamente al sector servicios, con un total de 1.716 (87,4%). Le siguen el sector TIC, con 108 empresas; la construcción (54); la industria (52) y la agricultura (32).

Además, el equipo técnico de Andalucía Emprende ha realizado 9.545 servicios de atención a personas usuarias con titulación universitaria, ha tramitado 2.593 solicitudes de incentivos para la puesta en marcha o el desarrollo de empresas creadas por egresados universitarios y ha formado en gestión empresarial a 694 personas con este perfil académico.

El director general de Andalucía Emprende, Daniel Escacena, pone en valor los resultados obtenidos, que han mostrado un «alto rendimiento del personal técnico que trabaja en los CADE en el impulso del emprendimiento innovador por el que estamos apostando para contribuir a la competitividad de la economía andaluza», afirma.

En este sentido, considera un «hito más que notable» el poder asesorar y acompañar a más de 2.100 universitarios en el primer semestre del año lo que, según remarca, «nos permite poner de manifiesto el compromiso de Andalucía Emprende con el fomento de un emprendimiento diferencial y de valor, que contribuye al fortalecimiento del tejido empresarial y a la generación de empleo cualificado».

Red de CADES universitarios

Asimismo, Escacena considera «determinante» la actividad de la red de Centros de Emprendimiento Universitario para la obtención de estos resultados.

Se trata de una infraestructura cuya implantación se materializó a finales de 2024 mediante la firma de convenios con las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla y UNIA para la implantación de un CADE en cada una de ellas. Estos centros de emprendimiento universitario, que han comenzado a funcionar a principios de 2025, se han sumado a los de las Universidades de Jaén, Campus Tecnológico de Linares y Pablo de Olavide (Sevilla), que han sido el germen de esta red.

El titular de Andalucía Emprende agradece el compromiso y la implicación de todas las universidades públicas andaluzas para impulsar conjuntamente el emprendimiento desde el ámbito académico, «con metodologías innovadoras y mentorías personalizadas», lo que a su juicio está permitiendo «conectar más y mejor a estudiantes con docentes, investigadores y profesionales e ir consolidando un ecosistema emprendedor universitario más integrado, dinámico y sostenible».

«Con la mirada puesta en el siguiente curso académico, los resultados invitan a seguir ampliando horizontes y optimizando recursos para que cada idea emprendedora que emerja en la universidad encuentre el impulso y el respaldo que necesita para convertirse en una empresa viable y con proyección de futuro», concluye Escacena.