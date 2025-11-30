Empresas ganadoras de los XV Premios Enterprise 4.0

Los seis ganadores este año en las diferentes categorías han sido: Rinova, una compañía que promueve, por medio de la investigación aplicada, la innovación social y el aprendizaje permanente, el desarrollo cultural, social y económico, en la categoría de Cultura y Educación. En la categoría de Startup, AGPhotonics, una spin-off de la Universidad de Málaga que se dedica al desarrollo de transceptores integrados para comunicaciones ópticas inalámbricas. iUrban, una scaleup malagueña centrada en la digitalización turística que ha desarrollado Cicerone, la primera plataforma inteligente que actúa como oficina de turismo 24/7 en 95 idiomas, se ha alzado con el galardón en la categoría de Turismo. En el apartado de Agroalimentación ha resultado ganador Imbroda Vitroplant S.L., una empresa biotecnológica situada en Coín y dedicada al cultivo in vitro de plantas. En Social Tech ganó Aliqindoi, empresa que transforma el ciclo de vida de los dispositivos electrónicos para elevar sus tasas de reutilización. Por último, Curro Rodríguez recogió el Premio Honorífico al conjunto de su carrera.

Leonardo Bueno, de CTA, entregó el Premio a Andrea Meneses, de Rinova / Álex Zea

Cultura e Innovación : Rinova

Rinova es una compañía que promueve, por medio de la investigación aplicada, la innovación social y el aprendizaje permanente, el desarrollo cultural, social y económico. También fomenta el aprendizaje inclusivo y la equidad, haciendo especial hincapié en el apoyo al espíritu empresarial responsable, las competencias para el empleo, los derechos fundamentales y la participación cívica. Sus actividades se enmarcan en cuatro sectores: espíritu empresarial, industrias culturales y creativas, educación y mercado laboral.

Rinova colabora, en asociación con el sector privado y educativo, las organizaciones de la sociedad civil y el sector público, para combatir el desempleo y hacer frente a las barreras relacionadas con el género, la raza y otras formas de discriminación. Lo hacen mediante la intermediación laboral específica y el apoyo a las personas para que mejoren su empleabilidad.

Jesús Amores, de Vodafone Innovation Hub, entregó el Premio a Pablo Ginel, de AG Photonics. / Álex Zea

Startup: AG Photonics

AGPhotonics es una spin-off del Laboratorio de Investigación en Fotónica y RF de la Universidad de Málaga fundada en 2023, que se dedica al desarrollo de transceptores integrados para comunicaciones ópticas inalámbricas. Su propuesta de valor se basa en la miniaturización de sistemas capaces de transmitir información entre dos puntos a velocidades equivalentes a las de la fibra óptica, pero sin necesidad de un medio físico, logrando una conexión totalmente inalámbrica y más segura.

Con una sólida experiencia en fotónica integrada, el equipo fundador lanzó la empresa con el objetivo de introducir una tecnología disruptiva en el mercado de las telecomunicaciones que permita las comunicaciones ópticas inalámbricas en espacio libre de una manera eficiente, segura y optimizada para SWaP, además de facilitar el acceso a sistemas de comunicaciones ópticas inalámbricas a través de un sistema totalmente integrado en un chip miniaturizado.

Juan Carlos Rubio, de la UMA, entregó el Premio a Andrés Martínez, de iUrban. / Álex Zea

Turismo: iUrban

iUrban es una scaleup malagueña centrada en la digitalización turística de los destinos. Para ello, ha desarrollado Cicerone, la primera plataforma inteligente que actúa como oficina de turismo 24/7 en 95 idiomas. Cicerone facilita la planificación de viajes personalizada y accesible, conectando destinos y personas mediante IA y canales digitales. Además, aporta datos valiosos para que los destinos puedan mejorar su oferta y conocer mejor a sus visitantes, promoviendo un turismo más inclusivo, eficiente y sostenible. Además adapta tus mensajes y campañas al tipo de viajero que deseas atraer, y te diferenciate de otros municipios

Recientemente, Cicerone ha sido premiada por la UN Tourism entre más de 440 solicitudes a nivel mundial, un reconocimiento a su innovación y compromiso con el turismo inclusivo.

Carlos Rubio, de la Autoridad Portuaria, entregó el Premio a Isabel Imbroda, de Imbroda Vitroplant / Álex Zea

Agroalimentación: Imbroda Vitroplant

Imbroda Vitroplant S.L. es una empresa biotecnológica situada en la localidad malagueña de Coín dedicada al cultivo in vitro de plantas. Su actividad se centra en la investigación, desarrollo y producción vegetal mediante técnicas avanzadas de micropropagación, saneamiento de material vegetal y conservación de germoplasma. La técnica del cultivo in vitro no solo representa una solución innovadora para la propagación vegetal, sino que también impulsa una agricultura más sostenible, tecnológica y rentable. Gracias a este método, es posible multiplicar plantas de forma controlada, rápida y con resultados muy consistentes.

Imbroda Vitroplant está liderada mayoritariamente por mujeres (66 % del capital) y combina innovación científica con compromiso social y medioambiental.

Javier de Pro, de Fundación Unicaja, entregó el Premio a David Lanzas, de Aliqindoi. / Álex Zea

Social Tech: Aliqindoi

En Aliqindoi, conscientes del impacto de la basura electrónica, transforman el ciclo de vida de los dispositivos para elevar las tasas de reutilización, actualmente inferiores al 15 %, por encima del 90 %, generando un impacto económico y ambiental positivo. Gracias a la inteligencia artificial, el testeo remoto y su modelo de suscripción Cyclick, dan soporte a más de 2.000 tiendas y han gestionado más de medio millón de dispositivos. Reconocidos por Sifted (Financial Times) y acelerados e invertidos desde Silicon Valley por UC Berkeley Skydeck, trabajan con marcas como Orange, Telefónica, Fnac o MTN.

Los próximos pasos de la compañía se centran en mejorar la usabilidad e integrar tecnología innovadora, lo que garantizará una evaluación exhaustiva y precisa, mejorando la eficiencia y aumentando la productividad.

Emilio Fuentes, de Colegio El Pinar, entregó el Premio a Curro Rodríguez / Álex Zea

Honorífico: Curro Rodríguez

Curro Rodríguez (Alhaurín de la Torre, 1974) es el fundador de Ly Company Group-Aqualy, una empresa de agua envasada que ha sido disruptiva en el sector gracias a un modelo sostenible basado en envases de cartón. Rodríguez ha compaginado durante más de 20 años su actividad empresarial y hoy lidera la anteriormente mencionada Ly Company, un grupo que ha alcanzado un patrimonio significativo en Europa y el Caribe y que a principios de este año 2025 fue reconocida en el ranking FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2025, ocupando el puesto 74 a nivel general y el 3º en la categoría de Alimentos y Bebidas.

En 2024 publicó el libro El aprendedor, donde habla de los aprendizajes adquiridos con el emprendimiento.