Fundación Unicaja: compromiso con el emprendimiento y la captación de talento

Fundación Unicaja mantiene un compromiso firme y decidido con el emprendimiento y la captación de talento en Andalucía. La institución cuenta desde 2018 con Fundalogy, una herramienta para impulsar proyectos emprendedores de impacto social. Además, en 2024 abrió sus puertas el Centro de Emprendimiento Fundación Unicaja-Málaga TechPark, un espacio que ofrece alojamiento gratuito a startups para favorecer el despegue y la consolidación de sus proyectos innovadores.

Fundalogy fue creada en 2018 con el objetivo de impulsar proyectos emprendedores innovadores y de impacto social. En la actualidad, la sociedad ha realizado una inversión de más de 4,4 millones de euros que ha permitido respaldar a 23 startups en los ámbitos de la salud y el bienestar, la sostenibilidad y el medio ambiente, la educación, la acción social o el fomento del deporte. Entre sus objetivos se encuentra apoyar financieramente a proyectos innovadores y con alto impacto social en sus primeras fases, dinamizar y consolidar el tejido empresarial en Andalucía y Ciudad Real, evitando la fuga de talento y aportando valor a las empresas.

Las startups que deseen ser impulsadas por Fundalogy deben cumplir una serie de requisitos, entre los que destacan: ser innovadores y con base tecnológica; tener domicilio social en Andalucía o Ciudad Real; contar con un equipo dedicado a tiempo completo al desarrollo del proyecto; ser afines a la actividad de la Fundación Unicaja e independientes a la propia Fundación; poseer métricas para valorar y cuantificar su impacto y contar con un producto mínimo variable; encontrarse en early stages en la medida que, por lo general, existen mayores dificultades de acceso a la financiación y gana sentido el impulso de Fundalogy o tener una sociedad mercantil constituida o en fase de constitución.

Metamedics se ha alojado en el Centro de Emprendimiento / L.O.

Fundalogy ha sabido canalizar el impulso innovador del territorio en el que opera, afianzándose como un recurso de soporte y financiación para ideas de nuevo cuño susceptibles de ofrecer grandes resultados en el futuro próximo. Sobre todo, en términos de bienestar y posibilidades de desarrollo, con impacto en áreas que van desde la sanidad a la gestión de los medios naturales y la optimización energética. En 2024, sin ir más lejos, fueron evaluadas más de trescientas propuestas, lo que deja entrever la expectación suscitada por una marca que se ha convertido en una garantía de intervención en el mapa del I+D+i y el ecosistema de las startups.

Centro de emprendimiento

El Centro de Emprendimiento Fundación Unicaja-Málaga TechPark es un espacio ubicado en el interior del Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, que ofrece alojamiento gratuito a startups para favorecer el despegue y la consolidación de sus proyectos innovadores y que funciona desde el verano de 2024. Empresas y emprendedores disponen durante un año de un espacio de trabajo completamente equipado con estancias de uso común como una amplia sala de reuniones, zonas de office y de descanso. La capacidad actual de las instalaciones es para ocho proyectos relacionados con el desarrollo social, la salud y el bienestar, el medioambiente, la educación y la cultura.

El espacio cuenta con ochos salas inspiradas en figuras españolas que han contribuido de forma relevante en diversos ámbitos de conocimiento elegidas a través de un concurso de ideas. Además alberga un espacio dedicado a la ciudad de Málaga.

La empresa Umoa Care / L.O.

En su primer año de existencia, el centro ha alojado a diez startups que han generado cerca de 30 empleos directos y han captado más de 550.000 euros en financiación pública y privada. Estas empresas han desarrollado soluciones innovadoras en ámbitos como salud, inteligencia artificial, sostenibilidad, cultura y educación, con presencia en más de 300 menciones en medios especializados y generalistas.

Entre las empresas que se han alojado en el espacio se encuentran Hagamos Hogar, Metamedics y Umoa Care, que cuentan con el respaldo de Fundalogy, la sociedad inversora de Fundación Unicaja; SIMBAS, Historia Viva Málaga, Novelingo, More than Verso, OWO, Proyecto BLOQDE y Cybercrin digital Security.

Fundación Unicaja y Málaga TechPark, continuarán impulsando nuevas acciones para reforzar la formación especializada, la transferencia tecnológica y la proyección internacional de las startups incubadas ya que cuenta en la actualidad con plazas disponibles para nuevas startups interesadas en incorporarse a un entorno único. El espacio, concebido para impulsar proyectos de alto valor tecnológico y social, abre así la posibilidad de que nuevos equipos emprendedores se sumen a un ecosistema consolidado.