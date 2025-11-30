«Nuestra prioridad es consolidarnos como referente europeo en innovación tecnológica»

⁠¿Cuáles son las áreas tecnológicas en las que está actualmente más enfocado el Vodafone Innovation Hub?

El Vodafone Innovation Hub de Málaga es el Centro de I+D europeo donde Vodafone Grupo centraliza el desarrollo de soluciones y plataformas avanzadas, que apoyándose en las capacidades de la red de comunicaciones diseñamos para nuestros clientes de negocio, desde pymes a grandes corporaciones internacionales y agencias públicas.

En el Vodafone Innovation Hub estamos trabajando en +40 proyectos diferentes, en áreas como IoT (Internet of Things), redes móviles privadas (MPN), SDWAN, Cloud, Edge Computing, ciberseguridad, comunicaciones unificadas, plataformas de movilidad e integración del concepto V2X (vehículo a cualquier cosa). Adicionalmente disponemos de nuestra propia agencia de diseño UX, y un equipo de analistas de datos que convierte los datos de red en soluciones como Vodafone Analytics para generar informes de comportamiento de personas o Weather sensor, que permite estimar las precipitaciones de lluvia con mucha más precisión que las agencias estatales, creando el concepto de pluviómetro digital.

Además, destaca el impulso a tecnologías emergentes como OpenRAN, 6G, comunicación satelital para ofrecer cobertura donde la red actual no llega y por supuesto, la aplicación de la inteligencia artificial, diseñando nuevos productos basados en agentes o aplicándola como capacidades avanzadas sobre los productos arriba mencionados.

Todo ello orientado a la digitalización y creación de servicios de valor añadido para sectores como automoción, logística, industria, puertos, sanidad, movilidad, agro y distribución.

¿Qué diferencia a este Hub de otros centros de innovación de otras grandes compañías tecnológicas?

El Vodafone Hub de Málaga es único por su enfoque multinacional y colaborativo, integrando talento de más de 40 países y colaborando estrechamente con la Universidad de Málaga y el ecosistema local. La inversión de 225 millones de euros en cinco años y la contratación de más de 500 profesionales altamente cualificados refuerzan su posición como centro global Vodafone de I+D+i.

El Vodafone Hub promueve la innovación abierta, pero también la co-creación con clientes y partners, y la validación de soluciones en entornos reales, lo que permite acelerar la transferencia tecnológica y el impacto en el mercado.

Para ello hemos creado la Vodafone Innovation Experience, a través de la cual queremos inspirar, presentar alternativas tecnológicas ligadas a las necesidades específicas de la industria y/o cliente para poder, conjuntamente con ellos, cocrear nuevas soluciones utilizando metodologías como design thinking. Este viaje nos permitirá incluso desarrollar prototipados rápidos usando las capacidades de la IA y el desarrollo conjunto de pruebas de concepto.

En este sentido destacar las colaboraciones con los principales agentes de Málaga, destacando los proyectos y pilotos desarrollados con el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria, la Junta de Andalucía o la Fundación Unicaja.

¿Cuáles son los objetivos prioritarios para el Vodafone Innovation Hub en los próximos 2/3/5 años?

Los objetivos prioritarios incluyen consolidar a Vodafone como referente europeo en innovación tecnológica, ampliar la cartera de soluciones en áreas clave como IA, ciberseguridad, cloud y conectividad avanzada, y fortalecer la colaboración con empresas, startups y universidades. Se busca también seguir atrayendo al mejor talento nacional e internacional, potenciar la transferencia de tecnología y escalar proyectos que generen impacto tanto a nivel local como global.

La inauguración del Málaga Satellite Center, laboratorio sito en la Escuela de Telecomunicaciones de la UMA, es el ejemplo paradigmático del modelo de colaboración que queremos impulsar. Proyecto pionero para validar una tecnología emergente (posibilitar llamadas satelitales en zonas sin cobertura, conectando teléfonos comerciales con satélites de baja órbita), donde Vodafone, AST (empresa americana que proporciona los satélites) y la UMA trabajarán juntos bajo el marco de un proyecto financiado parcialmente por la Agencia Espacial Española.

¿Qué papel juega Málaga en la estrategia global de innovación de Vodafone?

Málaga es el epicentro de la estrategia global de innovación de Vodafone, actuando como nodo principal para el desarrollo de soluciones que se implementan en toda Europa y otros mercados. La ciudad fue elegida por su ecosistema tecnológico emergente, calidad de vida, colaboración institucional y capacidad para atraer talento nacional e internacional. Desde aquí se lideran proyectos pioneros y se impulsa la colaboración con el tejido empresarial y académico, posicionando a Málaga como un polo tecnológico de referencia.

El lema de nuestro centro es ‘From Málaga to the world’ pues nuestra vocación es generar impacto a nivel mundial.

¿Cuál considera que es la tecnología que más impacto tendrá en la industria en los próximos cinco años?

La convergencia de inteligencia artificial, conectividad avanzada (5G/6G), edge computing y ciberseguridad será determinante para la transformación digital de la industria. Estas tecnologías permitirán automatizar procesos, optimizar recursos y crear nuevos modelos de negocio, especialmente en sectores como movilidad, salud, industria y logística. Además, la integración de redes no terrestres (satelital) y la computación en la nube potenciarán la conectividad global y la resiliencia de las infraestructuras.

¿Qué criterios siguen para seleccionar los proyectos que se investigan o acogen en el Vodafone Innovation Hub?

Los proyectos se seleccionan en función de su potencial de impacto, alineación con las tendencias tecnológicas estratégicas de Vodafone, viabilidad técnica y capacidad de escalabilidad. Se priorizan iniciativas que aporten valor a clientes y sociedad, fomenten la colaboración con partners y universidades, y contribuyan a la sostenibilidad y digitalización de sectores clave. Además, se valora la posibilidad de validar soluciones en entornos reales y su potencial para acceder a financiación pública y privada.

¿Qué perfiles profesionales son más demandados dentro del Vodafone Innovation Hub?

Los perfiles más demandados son ingenieros especializados en software, redes, ciberseguridad, inteligencia artificial, cloud y analítica de datos. También se buscan expertos en UX, transformación digital y ventas de servicios tecnológicos. La diversidad cultural y la capacidad de trabajar en entornos colaborativos e internacionales son competencias muy valoradas.

¿Ha cambiado la forma de trabajar en el Vodafone Innovation Hub tras la irrupción de la inteligencia artificial generativa?

Vodafone a nivel corporativo ha hecho una apuesta y decidida por la implementación de la IA de forma ética, asegurando el uso responsable de los datos y desarrollando un plan global de adopción de la tecnología entre los casi 80.000 empleados del Grupo. Actualmente el uso diario de las herramientas de IA es de +80% entre nuestros empleados que la usan para eficientar su trabajo diario, pero que también estamos utilizando a nivel técnico para acelarar los procesos de diseño, codificación o testeo de las plataformas tecnológicas.

Al mismo tiempo, la IA generativa nos permite diseñar nuevas soluciones para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes y a mejorar el servicio de atención a sus clientes.