Puerto de Málaga: crecimiento imparable en importación y exportación de mercancías.

El Puerto de Málaga movió 4,5 millones de toneladas durante el pasado ejercicio, siendo el recinto de mayor crecimiento porcentual del sistema portuario español, con un incremento del 76,4% respecto al año anterior. De hecho, las cifras sobre el tráfico de contenedores y de importación de vehículos nuevos alcanzaron máximos históricos para el recinto andaluz. Especialmente se ha disparado el transporte de contenedores, que se vio considerablemente afectado por la situación económica y geopolítica mundial. Fue el tráfico que más creció en 2024 con un movimiento de 2,5 millones de toneladas, dato que supone multiplicar por ocho el registrado en el ejercicio anterior gracias a la consolidación de las líneas que operan en el ámbito de la importación, exportación y en el tránsito de mercancía contenerizada.

Esta dinámica ha continuado a lo largo del año 2025 especialmente en el ámbito de la importación y exportación de mercancías con crecimientos muy importantes en relación a las cifras movidas durante el anterior ejercicio. Las estadísticas correspondientes al mes de octubre muestran claramente la intensidad de esta tendencia alcista.

Movimiento de contenedores (TEUs)

La evolución del tráfico contenerizado sigue siendo uno de los pilares del crecimiento del puerto. En octubre de 2025, el movimiento total alcanzó 289.899 TEUs, frente a los 176.879 del mismo mes de 2024. Esto supone un incremento del 63,90%, señal de la elevada demanda logística que continúa consolidando a Málaga dentro de los principales corredores marítimos.

El tráfico de tránsito también mostró un comportamiento muy positivo. Los TEUs en tránsito se situaron en 177.598, frente a los 115.871 de octubre del año anterior, creciendo un 53,27%. El puerto refuerza así su posición como nodo estratégico de paso para mercancía internacional.

Las operaciones de importación de contenedores registraron igualmente un avance significativo: de 7.569 TEUs en octubre de 2024 se pasó a 10.367 TEUs en octubre de 2025, lo que representa un crecimiento del 36,97%.

Por su parte, las exportaciones de contenedores fueron el segmento que más se aceleró. En octubre de 2025 se alcanzaron 13.007 TEUs, más del doble de los 5.713 registrados un año antes. Esto se traduce en un incremento del 127,67%, reflejo directo de la creciente actividad empresarial y de la pujanza exportadora de la región.

Un año de consolidación para un puerto en expansión

El conjunto de estas cifras confirma que el Puerto de Málaga continúa avanzando hacia un modelo de gestión moderno, versátil y competitivo. El ejercicio 2025 se perfila como un año de consolidación para un recinto que ha logrado posicionarse como referencia estratégica en el sur de Europa, adaptándose a un entorno económico global exigente y contribuyendo de manera decisiva al desarrollo logístico y comercial de la región.