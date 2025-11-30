Dos startups malagueñas, entre las 101 más innovadoras de toda España

Un total de nueve startups andaluzas han sido seleccionadas como ganadoras andaluzas de la segunda edición de los ‘Top 101 Spain Up Nation’, los reconocimientos del sector público al emprendimiento innovador que más impacta en España, que promueven la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y el Foro ADR, con el apoyo de Andalucía Emprende, fundación adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

El reparto territorial incluye dos startups procedentes de las provincias de Almería, Málaga y Sevilla, respectivamente, mientras que Cádiz, Córdoba y Jaén aportan una empresa cada una.

Las procedentes de Málaga son ‘AGPhotonics’, startup especializada en comunicaciones ópticas inalámbricas mediante tecnología fotónica integrada; y ‘ColorAI’, empresa que ha desarrollado un asesor virtual de imagen basado en inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a descubrir qué colores, ropa y complementos les favorecen más según sus rasgos físicos y preferencias personales.

Por otra parte, las firmas almerienses son ‘Atrévete a saber’, dedicada al diseño de rutas culturales científicas para pequeños municipios, conectando patrimonio local y conocimiento accesible; e ‘Inbiota’, empresa especializada en soluciones biotecnológicas sostenibles para el sector agrícola.

En cuanto a las startups sevillanas, están ‘Agrointel’, dedicada a aplicar inteligencia artificial y tecnologías avanzadas para optimizar la agricultura de precisión; y ‘Minifunkids’, que desarrolla soluciones tecnológicas basadas en realidad virtual, aumentada y mixta para mejorar la calidad de vida de niños con diversidad funcional y neurodiversidad.

A ellas se suman la gaditana ‘Marisma Bioned’, empresa especializada en bio-food-tech que transforma plantas marinas, como la salicornia y las algas, en alimentos saludables; la cordobesa ‘Flamingo Biomechanical Lab’, dedicada al desarrollo de réplicas 3D de órganos humanos mediante inteligencia artificial y realidad virtual para mejorar la medicina personalizada y las cirugías; y la jiennense ‘ConGen’, que presta servicios de asesoramiento genético enfocados en el diagnóstico, la reproducción y la prevención.

El pasado 12 de noviembre las nueve startups andaluzas recogieron su reconocimiento en la gala final que se celebró en el Teatro Romea de Murcia, organizada este año por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO). En ella se dieron cita las 101 empresas más innovadoras del país, cuyo ranking encabeza Andalucía, con un total de nueve startups. Le siguen la Comunidad Valenciana y Madrid, con ocho cada una; Aragón, Cataluña, Galicia, País Vasco y Región de Murcia, con seis cada una; Canarias, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja y el Principado de Asturias (cinco cada una); Castilla y León y Castilla La Mancha, con cuatro respectivamente; Melilla, con dos y Ceuta, con una.

El director general de Andalucía Emprende, Daniel Escacena, se felicitó por el liderazgo de Andalucía, que fue tildado como «un logro que refleja el enorme potencial emprendedor que existe en nuestra tierra, especialmente en sectores estratégicos como la tecnología, la salud, la sostenibilidad y la cultura». Asimismo, Escacena subrayó que «este reconocimiento no sólo visibiliza y proyecta el talento emprendedor andaluz, sino que además valida el modelo de acompañamiento que venimos impulsando desde la Junta, centrado en la innovación, el impacto social y el arraigo territorial».

En este sentido, puso de relieve el trabajo que desarrolla Andalucía Emprende, a través de sus 260 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) para impulsar ese talento y que se proyecte a nivel nacional e internacional. «Apostamos por un ecosistema emprendedor que transforme la economía desde lo local y este tipo de iniciativas nos permiten conectar a nuestras startups con redes nacionales e internacionales de inversión y colaboración que pueden resultar muy beneficiosas para ellas», aseguró.

La cita reunió a emprendedores, inversores, representantes institucionales y agentes del ecosistema empresarial para reconocer y hacer visible la innovación, el talento y el potencial de crecimiento de las empresas españolas que lideran el cambio hacia un modelo económico más competitivo y sostenible.

Además, las firmas que cuenten con mayor potencial de atracción de inversión tuvieron la oportunidad de presentar su proyecto ante inversores en el Foro de Inversión ‘WaykUp’, que se celebró en la Región de Murcia los pasados días 13 y 14 de noviembre.