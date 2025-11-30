XV Premios Enterprise 4.0: galardones a la Málaga innovadora y tecnológica

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica celebraron ayer la XV edición de la gala de entrega de los Premios Enterprise 4.0, unos galardones que recompensan a cinco empresas malagueñas que con su trabajo han contribuido, a lo largo de este 2025, al progreso de las nuevas tecnologías y las iniciativas en el terreno de la innovación gracias a su perfil contrastado y destacado dentro del entorno digital. Además, Curro Rodríguez, fundador de Ly Company Group y Ly Holding Capital, recogió el Premio Honorífico.

La gala de entrega de estos premios se celebró en el Auditorio del Museo Picasso Málaga en un evento que contó con el patrocinio de Fundación Unicaja, Vodafone Innovation Hub, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Universidad de Málaga, Diputación Provincial de Málaga y Puerto de Málaga, y la colaboración de Colegio El Pinar y el Museo Picasso Málaga. El evento fue conducido por la periodista malagueña Cristina Mena.

Los seis ganadores este año en las diferentes categorías han sido: Rinova, una compañía que promueve, por medio de la investigación aplicada, la innovación social y el aprendizaje permanente, el desarrollo cultural, social y económico, en la categoría de Cultura y Educación. En la categoría de Startup, AGPhotonics, una spin-off de la Universidad de Málaga que se dedica al desarrollo de transceptores integrados para comunicaciones ópticas inalámbricas. iUrban, una scaleup malagueña centrada en la digitalización turística que ha desarrollado Cicerone, la primera plataforma inteligente que actúa como oficina de turismo 24/7 en 95 idiomas, se ha alzado con el galardón en la categoría de Turismo. En el apartado de Agroalimentación ha resultado ganador Imbroda Vitroplant S.L., una empresa biotecnológica situada en Coín y dedicada al cultivo in vitro de plantas. En Social Tech ganó Aliqindoi, empresa que transforma el ciclo de vida de los dispositivos electrónicos para elevar sus tasas de reutilización. Por último, Curro Rodríguez recogió el Premio Honorífico al conjunto de su carrera.

Salado, durante su discurso de bienvenida / Álex Zea

Dio la bienvenida a los asistentes el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, quien denunció «el exceso de información y la mala información» a la que asistimos en la actualidad y reivindicó el papel de los medios de comunicación tradicionales «para estar bien informado porque son un pilar fundamental en el estado de derecho». Para el presidente de la Diputación, las empresas hacen que Málaga sea un referente a nivel nacional. «Ya no estamos de moda, -indicó- el éxito es continuado y está bien gestionado porque se genera riqueza». Por último, señaló que «la Málaga pujante es fiel reflejo de las empresas galardonadas hoy».

«Industria tecnológica»

Tras Salado se dirigió a la audiencia Alicia Izquierdo, concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, quien puso el acento en que los premiados «son la esencia de lo que está ocurriendo en Málaga, una provincia que está creando una industria, la tecnológica, que crea riqueza y empleo y donde la tecnología y la innovación es bonanza para nuestra ciudad. Izquierdo apeló a la colaboración público-privada «como el mejor ejemplo de la estrategia para transformar la provincia». Por último, la representante del consistorio malagueño apuntó que la tecnología y la innovación «deben estar siempre al servicio de las personas».

Alicia Izquierdo, durante su intervención en la gala de entrega de Premios Enterprise 4.0 / Álex Zea

Tras la intervención de la representante municipal fue el turno de Javier de Pro, director de División Financiera de Fundación Unicaja y director general de Fundalogy, quien afirmó que los Enterprise 4.0 «son un gran termómetro de la pujanza de la Málaga tecnológica». De Pro hizo referencia a la importancia, cada vez más acentuada, que tiene el sector digital en Málaga y afirmó que la digitalización «no tiene marcha atrás», gracias a la apuesta conjunta y colectiva de todos los actores implicados en un proceso que dura ya más de veinte años». Por último, destacó la gran vinculación de Fundalogy con la sostenibilidad y la apuesta que realiza la fundación por los emprendedores «a través de la tecnología y la innovación».

Javier de Pro / Álex Zea

Premiados

Tras los primeros discursos empezó la entrega de reconocimientos. La primera categoría fue la de Educación y Cultura. Leonardo Bueno Navarro, adjunto a la dirección general de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) entregó el primer premio de la noche a la empresa Rinova, que se impuso finalmente a 64 Train, que se tuvo que conformar con la condición de finalista. Recogió el premio Andrea Meneses Castillo, responsable de Desarrollo de Educación, Formación e Innovación Social. Meneses Castillo indicó en sus palabras de agradecimiento que en Rinova tienen «la idea de transformar vidas» y agradeció a Málaga «por darnos un hogar y ser nuestro lugar para llevar a cabo nuestra misión».

Tras Educación, el segundo galardón en ser entregado fue el de la categoría de Startup, que ha recaído en AG Photonics con Malakair como finalista. Entregó el premio Jesús Amores, Head of Vodafone Innovation Hub y lo recogió Pablo Ginel, Co-Founder y Business Development Director de la empresa. Ginel dedicó el galardón a los trabajadores de AG Photonics y comentó que «este tipo de premios nos empujan a seguir trabajando duro porque validan la idea innovadora que llevamos a cabo».

La tercera recompensa de la noche correspondió a la categoría de Turismo, que recayó en iUrban, que se impuso en la final de la categoría a Macco Robotics. Juan Carlos Rubio Romero, vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa de la UMA, fue el encargado de dar el premio a Andrés Martínez Vidal, CEO y cofundador de la startup. Martínez hizo referencia a que Málaga «nos dejó trabajar en nuestro proyecto, un proyecto que tiene entre otros objetivos eliminar algunos de los problemas que tiene la España vaciada». Por último, felicitó a Málaga por todo lo que está haciendo en el sector de la innovación y la tecnología.

Jesús Amores, durante su intervención en los Premios Enterprise 4.0 de La Opinión de Málaga / Álex Zea

Cuarenta proyectos

Tras el primer bloque de premios, subió al escenario Jesús Amores, Head of Vodafone Innovation Hub, quien señaló que hace cuatro años Vodafone apostó por Málaga para arrancar su Innovation Hub: «En estos años hemos incorporado 500 ingenieros de 40 nacionalidades y hemos dado trabajo a muchos ingenieros andaluces y malagueños evitando de este modo que se fueran de Málaga». Amores comentó que los proyectos que llevan a cabo «nos va a permitir poner a Málaga en el centro tecnológico y dar cobertura a muchas personas que no tienen acceso a internet». También dijo que en la actualidad trabajan en más de 40 proyectos con entidades públicas y privadas que han generado una tracción económica de 36 millones de euros en 3 años. Amores cerró su discurso invitando a las empresas «a venir a nosotros. Os dotaremos de las herramientas para seguir progresando».

El segundo bloque de entrega de galardones se inició con la categoría de Agroalimentaria. Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria, entregó el galardón a Isabel Imbroda Solano, administradora y directora técnica de Imbroda Vitroplant, que se impuso en la final a Ly Company. Imbroda dijo que «ayudamos a las empresas del sector agrario a través de la ciencia y de la biotecnología» y también indicó que en Imbroda Vitroplant luchan «contra el cambio climático y el futuro de la agricultura».

Carlos Rubio / Álex Zea

En la categoría de Social Tech resultó ganadora Aliqindoi frente a S.Lab (finalista). Javier de Pro, director de División financiera de la Fundación Unicaja y director general de Fundalogy, entregó el premio a David Lanzas Aguilar, cofundador y COO, quien comentó que su empresa tiene como objetivo una apuesta decidida por la economía circular de los dispositivos electrónicos «para democratizar el acceso a la tecnología de la gente que no tiene recursos». Por último señaló que llevan el ADN Málaga «porque somos de aquí y eso nos enorgullece».

El último galardón de la noche fue el Premio Honorífico concedido en esta edición a Curro Rodríguez. Emilio Fuentes, responsable de Comunicación de Colegio El Pinar, entregó el galardón. Rodríguez señaló en sus palabras de agradecimiento que, mientras las administraciones públicas han creado riqueza social, la riqueza económica «la crean el empresariado y los autónomos». Críticó la excesiva burocracia para constituir una empresa y las enormes exigencias económicas para arrancar actividad y dijo para finalizar que «en Málaga y Andalucía tenemos todo para ser los más grandes, pero hay que hacer las empresas grandes, como las empresas premiadas hoy. Nunca hay que perder la ambición, ni pararse», destacó.

Tras la entrega de Premios, Leonardo Bueno Navarro, adjunto a la dirección general de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) , dirigió unas palabras a los asistentes. Bueno afirmó que la Corporación «ayuda al emprendimiento tecnológico y a la innovación» y ofreció el dato de que, en los 20 años que CTA lleva funcionando, «hemos financiado 900 proyectos de i+D+I con 200 millones de inversión» y anunció que a partir del próximo 1 de enero de 2026 iniciarán una nueva etapa en la que proveerán de servicios avanzados de innovación para ir a proyectos importantes y ayudarán a los organismos públicos a mejorar su innovación. «Vamos a seguir trabajando en grandes proyectos europeos y trabajaremos para que las empresas andaluzas se involucren en estos proyectos», dijo.

Miguel Briones / Álex Zea

Clausuró el evento Miguel Briones, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga. El representante del Gobierno andaluz aseguró que los Premios Enterprise 4.0 son ya una «cita obligada en Málaga y una iniciativa importantísima». Briones afirmó que los ganadores «expresáis la inquietud que tiene Málaga en innovación y tecnología» y remarcó la idea de que el Gobierno andaluz «pone el acento en la transferencia de conocimiento». El delegado adelantó la próxima entrada en vigor del Decreto andaluz para Emprender y una línea de subvenciones para 2026 que ascenderá a 2,2 millones de euros para incubadoras de empresas.