4 de diciembre
Casares rinde homenaje a Manuel José García Caparrós con una jornada de memoria este 4 de diciembre
El Ayuntamiento de Casares organiza una jornada de memoria el jueves 4 de diciembre, con participación de la familia y figuras como Manu Sánchez, en homenaje al sindicalista malagueño asesinado en 1977
El Ayuntamiento de Casares y la Asociación Manuel José García Caparrós organizan este jueves 4 de diciembre una jornada de memoria dedicada al joven sindicalista malagueño asesinado en 1977 durante las movilizaciones por la autonomía andaluzaEl acto tendrá lugar a las 18:30 horas en el Salón de Plenos y contará con participación de las hermanas del homenajeado: Dolores, Francisca y Purificación García Caparrós, y la intervención de Manu Sánchez, humorista, comunicador y firme defensor de la identidad y la cultura andaluza, que participará en el acto.
La jornada incluirá además el recital poético-musical de Lucía Sócam junto al poeta Juan José Téllez, así como los saludos de Salva Reina, Jesús Bienvenido y Chaparro de Califato 3/4.
Pintura en homenaje al sindicalista
Durante el homenaje, la familia del pintor Manuel Garvayo entregará al Ayuntamiento una reproducción de la obra “Su última lucha (a García Caparrós)”, creada en memoria del joven sindicalista.
El Ayuntamiento de Casares, que custodia en la Casa Natal de Blas Infante el DNI original de Manuel José como símbolo del andalucismo histórico, reafirma con este acto su compromiso con la memoria democrática de Andalucía. El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a participar en esta jornada de reconocimiento y dignificación del legado de García Caparrós.
- Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- El municipio de Málaga que se convierte cada año en la ‘Ciudad de la Navidad’: con 100 actividades y la mejor decoración
- La Gran Feria Sabor a Málaga reúne a 120 productores en el Paseo del Parque
- La guía completa para entender las nuevas restricciones de la ZBE en Málaga
- Los vecinos de El Ejido recogen 300 firmas contra la ola de inseguridad en el barrio