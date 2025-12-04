Casares rinde homenaje a Manuel José García Caparrós con una jornada de memoria este 4 de diciembre

El Ayuntamiento de Casares y la Asociación Manuel José García Caparrós organizan este jueves 4 de diciembre una jornada de memoria dedicada al joven sindicalista malagueño asesinado en 1977 durante las movilizaciones por la autonomía andaluzaEl acto tendrá lugar a las 18:30 horas en el Salón de Plenos y contará con participación de las hermanas del homenajeado: Dolores, Francisca y Purificación García Caparrós, y la intervención de Manu Sánchez, humorista, comunicador y firme defensor de la identidad y la cultura andaluza, que participará en el acto.

La jornada incluirá además el recital poético-musical de Lucía Sócam junto al poeta Juan José Téllez, así como los saludos de Salva Reina, Jesús Bienvenido y Chaparro de Califato 3/4.

Pintura en homenaje al sindicalista

Durante el homenaje, la familia del pintor Manuel Garvayo entregará al Ayuntamiento una reproducción de la obra “Su última lucha (a García Caparrós)”, creada en memoria del joven sindicalista.

El Ayuntamiento de Casares, que custodia en la Casa Natal de Blas Infante el DNI original de Manuel José como símbolo del andalucismo histórico, reafirma con este acto su compromiso con la memoria democrática de Andalucía. El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a participar en esta jornada de reconocimiento y dignificación del legado de García Caparrós.