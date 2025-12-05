El Ayuntamiento de Marbella presenta su Asistente Inteligente de Navidad con IA para facilitar información a ciudadanos y turistas

El Ayuntamiento de Marbella presenta su nuevo Asistente Inteligente de Navidad, un innovador servicio basado en inteligencia artificial por WhatsApp que permitirá a cualquier ciudadano o visitante consultar de forma rápida y sencilla toda la programación navideña del municipio.

Este nuevo asistente ofrecerá información actualizada sobre la agenda de eventos, alumbrados, mercadillos navideños, belenes, actividades infantiles, exposiciones, conciertos, fiestas de fin de año, la Cabalgata de Reyes, horarios especiales, tráfico, transporte y cualquier actividad organizada por el consistorio durante estas fiestas. Su objetivo es facilitar el acceso a la información, mejorar la experiencia de residentes y turistas, y promover una Navidad más participativa y cercana.

A través del número 630 00 15 76, cualquier persona podrá escribir o enviar un audio por WhatsApp y obtener información personalizada en segundos, con un funcionamiento intuitivo y accesible desde cualquier dispositivo.

Un proyecto innovador impulsado desde la Delegación de Innovación

La iniciativa ha sido impulsada por la Delegación de Innovación del Ayuntamiento de Marbella, liderada por el concejal Enrique Rodríguez, como parte de la apuesta municipal por incorporar soluciones tecnológicas que mejoren los servicios públicos y acerquen la información de forma accesible a todos los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Marbella sigue avanzando en su estrategia de innovación al servicio de la ciudadanía, y este asistente inteligente permite que cualquier persona pueda conocer al instante todo lo que ocurre en la Navidad marbellí, directamente desde su móvil.

La división de inteligencia artificial de Internalia Group

El asistente funciona sobre una arquitectura de inteligencia artificial controlada, desarrollada y entrenada por Internal·IA , capaz de interpretar consultas complejas, filtrar información oficial en tiempo real y ofrecer respuestas verificadas en segundos. La plataforma opera mediante modelos conversacionales avanzados, integrados con los sistemas municipales y supervisados para garantizar seguridad, precisión y una experiencia fluida para miles de usuarios simultáneos durante toda la campaña de Navidad.

Además, el asistente incorpora un sistema avanzado de reconocimiento de voz que permite interactuar enviando audios, facilitando el acceso a personas mayores, ciudadanos con dificultades de lectura o escritura y usuarios menos familiarizados con la tecnología. Esta funcionalidad reduce la brecha digital y asegura que la información municipal esté disponible para todos, reforzando la accesibilidad y la inclusión digital gracias a la tecnología de Internal·IA.

Internal-IA es especialista en automatizaciones con IA para empresas y administraciones públicas y cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de asistentes virtuales para grandes eventos y ciudades, como TuFerIA para las ferias de Málaga y Sevilla, o el asistente conversacional de la Semana Santa de Málaga. La empresa fue finalista en la reciente edición del Tourism Innovation Summit en la categoría de Tourism and Hospitality.

Con este proyecto, Internal-IA consolida su compromiso con soluciones tecnológicas que conectan a los ciudadanos con su entorno a través de herramientas accesibles, útiles y de alto valor social.