El Colegio de Enfermería de Málaga celebra jornadas para combatir la violencia de género

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga celebró el pasado 27 de noviembre las II Jornadas para la Prevención y Eliminación de la Violencia de Género, un encuentro formativo que reunió a referentes de la enfermería, la medicina, la psicología y la Policía Nacional con el objetivo de reforzar la detección, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia machista.

La inauguración corrió a cargo de Cristina Gema Cobo, vocal matrona del Colegio, quien intervino en representación del presidente, José Miguel Carrasco Sancho, ausente por motivos institucionales. Cobo destacó el compromiso firme e irrenunciable de la enfermería con la igualdad entre mujeres y hombres, y la condena enérgica de cualquier forma de violencia de género.

Un minuto de silencio por la víctima de Campillos

La jornada comenzó con un minuto de silencio en memoria de la joven asesinada en Campillos, un crimen que ha conmocionado a la provincia.

Cristina Cobo subrayó que este nuevo asesinato nos recuerda que la violencia machista no es un problema lejano; ocurre aquí, en nuestros pueblos y ciudades. Como profesionales sanitarios, debemos redoblar nuestros esfuerzos en la detección precoz y el acompañamiento a las víctimas.

Un programa con perspectiva multidisciplinar

Las jornadas ofrecieron seis ponencias a cargo de profesionales de referencia en diferentes ámbitos:

Shakira Kaknani Uttumchandani , profesora del Departamento de Enfermería de la UMA, abordó el compromiso y papel formativo de la enfermería en la lucha contra la violencia de género.

, profesora del Departamento de Enfermería de la UMA, abordó el compromiso y papel formativo de la enfermería en la lucha contra la violencia de género. Ana Belén Espejo , ginecóloga, analizó la violencia en contextos culturales diversos y cómo mejorar la atención en situaciones especialmente sensibles.

, ginecóloga, analizó la violencia en contextos culturales diversos y cómo mejorar la atención en situaciones especialmente sensibles. Ángela París Ángel, psicóloga del Servicio de Atención a Mujeres Menores Víctimas de Violencia de Género del Instituto Andaluz de la Mujer, centró su intervención en la violencia durante la adolescencia y la importancia del trabajo en red.

psicóloga del Servicio de Atención a Mujeres Menores Víctimas de Violencia de Género del Instituto Andaluz de la Mujer, centró su intervención en la violencia durante la adolescencia y la importancia del trabajo en red. Noemí García Blanco , supervisora del Área Materno-Infantil del Hospital Materno Infantil de Málaga y miembro de la Comisión de Violencia de Género del centro, detalló la respuesta asistencial en urgencias y maternidad.

, supervisora del Área Materno-Infantil del Hospital Materno Infantil de Málaga y miembro de la Comisión de Violencia de Género del centro, detalló la respuesta asistencial en urgencias y maternidad. Francisco Jesús Fernández Rando , enfermero del Equipo de Atención a la Mujer (EAM) del SAS y especialista en Salud y Género, explicó claves para la detección temprana.

, enfermero del Equipo de Atención a la Mujer (EAM) del SAS y especialista en Salud y Género, explicó claves para la detección temprana. Isabel Espejo Campoy, jefa de sección de la UFAM de la Policía Nacional de Málaga, expuso cómo se articula la protección policial y la coordinación con los servicios sanitarios.

El programa incluyó además dos mesas de debate que permitieron profundizar en los retos actuales del sistema, la coordinación interinstitucional y la mejora de la atención integral a las víctimas.

Compromiso continuo del Colegio

El Colegio de Enfermería de Málaga reafirmó durante el encuentro su compromiso con la formación específica en violencia de género y con la mejora de la respuesta sanitaria.

Estas jornadas tienen un objetivo claro: dotar a la enfermería de herramientas, sensibilidad y conocimiento para proteger mejor a las mujeres, señaló Cobo.