Casabermeja: la puerta de entrada a la comarca a veinte minutos de Málaga

A escasos veinte minutos de Málaga, Casabermeja, pueblo ubicado a caballo entre los Montes de Málaga y Campos de Cámara, aún esconde las tradiciones, costumbres y modo de vida auténtico del municipio agrícola y ganadero que fue. Es la principal puerta de entrada a la comarca de Antequera desde la capital de la Costa del Sol y un lugar idóneo para practicar senderismo y actividades al aire libre en familia, así como para realizar un recorrido turístico por sus importantes monumentos y degustar su gastronomía popular.

Senderismo

En Casabermeja puedes disfrutar de varias rutas circulares de senderismo de nivel de dificultad baja dirigido a familias y de una a dos horas de duración donde podrás conocer los campos de cereales y trigos que tapizan con el cambio de estaciones los Campos de Cámara de diferentes colores. Disfrutar de las vistas desde la Torre Zambra, construida en el siglo XIII para vigilar las tierras que hoy ocupa el municipio desde la Sierra de Co al norte de Africa. También podrás disfrutar el paseo por el sendero fluvial del río Guadalmedina entre charcos y vegetación de ribera, y si continúas podrás descubrir el conjunto pictórico de Peñas de Cabrera, yacimiento prehistórico que muestra el arte rupestre, envuelto en un hermoso bosque mediterráneo entre jaras, encinas, acebuches y algarrobos. Si prefieres una ruta en los alrededores del pueblo, podrás hacer la ruta de Las Fuentes, que surtían antaño de agua a los antepasados, como la fuente de las Parras Viejas, la Alcubilla y el Chorro.

Patrimonio en Casabermeja

También puedes disfrutar visitando sus monumentos, Casabermeja cuenta con tres enclaves declarados Bien de Interés Cultural, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Socorro de Casabermeja , una de las iglesias rurales más grandes de la provincia. Hay que tener en cuenta que en el S-XVIII Casabermeja llegó a tener sobre 5.000 habitantes gracias al cultivo de la vid. Pero si por algo es conocida Casabermeja es por el Cementerio Municipal de San Sebastián, uno de los más famosos y peculiares de toda Andalucía, construido en el siglo XVIII, cuenta desde 1980 con la declaración de Monumento Nacional, hay quien lo compara con un pequeño pueblo de fallecidos, con calles estrechas y fachadas cuidadas. El camposanto se divisa desde la carretera y al sobresalir los panteones más altos se creó el falso mito de que en Casabermeja se enterraba a los muertos de pie.

Un plato fuerte de Casabermeja es su gastronomía. Los platos más destacados son la Olla de Era, las Migas y el Chivo y en la repostería, las recetas heredadas de antepasados como los borrachuelos, tortas de aceite y gachas, y en sus fiestas populares de San Marcos, bollos de garbanzo y hornazo.

La gastronomía en Casabermeja conjuga el plato tradicional, sabores de antaño, con una cocina evolucionada usando los productos de la tierra, donde el protagonista principal es el Chivo Lechal Malagueño, producto de excelente calidad.

Casabermeja: historia, paisajes y una mesa servida con la tradición más auténtica. ¡Un destino para saborear con calma!