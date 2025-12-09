«Queremos ser el aliado financiero para la transformación de Antequera con el Puerto Seco»

El dinamismo económico de Antequera vive un momento decisivo en el que las entidades financieras adquieren un papel clave para acompañar este crecimiento. Hablamos con el director de la oficina de Cajamar en Antequera, Francisco Javier Bernal, para conocer de primera mano cómo responden a las necesidades de la sociedad antequerana.

¿Qué papel juega actualmente Cajamar en el desarrollo económico de Antequera y qué sectores locales concentran mayor demanda de servicios?

Antequera es una ciudad con una economía muy viva y, sobre todo, equilibrada. Tenemos agricultura, industria, comercio, turismo, logística… y cada uno de esos sectores tiene necesidades diferentes. Nuestro papel es, precisamente, entender esa diversidad y convertirnos en un aliado estratégico para empresas y ciudadanos. No obstante, la logística y el sector agroalimentario sobresalen como motores económicos. Nuestra ubicación privilegiada y la excelente red de conexiones consolidan a Antequera como un hub logístico de referencia, especialmente con el impulso del proyecto del Puerto Seco. La otra locomotora es el sector agroalimentario, ya que contamos con más del 48 % de la superficie agraria total de la provincia de Málaga.

Desde Cajamar, como primera caja rural de España, aportamos experiencia, conocimiento y compromiso con el sector logístico y agroalimentario, además de mantener una sólida presencia en otros sectores como el turismo, el comercio y servicios, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios financieros enfocados tanto a la financiación como a la gestión del ahorro y la inversión.

El sector agroalimentario sigue siendo uno de los pilares de la economía antequerana. ¿Qué tipo de apoyo ofrecen para su modernización y adaptación a nuevos mercados?

El sector agroalimentario de Antequera es puntero, tanto por tradición como por innovación. Cooperativas y agricultores están apostando por soluciones tecnológicas innovadoras y por procesos más eficientes y ahí, tenemos mucho que aportar: somos líderes en financiación al sector, con una cuota de mercado superior al 15 % a nivel nacional, a la vez que dedicamos muchos de nuestros recursos a la generación y transferencia de conocimiento para que agricultores, cooperativas y empresas adopten las mejores decisiones con la información necesaria. Un ejemplo de ello es nuestra Plataforma Tierra, la mayor comunidad online del sector agroalimentario en España. Nuestra presencia activa en ferias como AGROGANT, jornadas técnicas, foros y eventos especializados nos permite comprender las necesidades reales del sector y ofrecer soluciones adaptadas e innovadoras.

Ponemos a disposición del sector líneas de financiación específicas: desde la reconversión varietal en olivar y préstamos campaña para afrontar gastos iniciales, hasta la renovación de maquinaria, implantación de sistemas de riego inteligentes, ampliación de explotaciones y proyectos de energías renovables y digitalización. Además, como expertos en el sector, desarrollamos soluciones ante situaciones externas como adversidades climatológicas o plagas, apoyando la estabilidad y sostenibilidad de las explotaciones.

¿Cómo valora la situación del sector agroalimentario en Antequera hoy en día? y ¿qué retos afronta?

En los últimos años, la sociedad ha reconocido al sector agroalimentario como un pilar económico estratégico, es generador de riqueza, empleo y juega un papel fundamental en la fijación de población en las zonas rurales. Además, ha experimentado una notable profesionalización, impulsando la mejora continua a través de la incorporación de tecnología e innovación en las explotaciones.

No obstante, nos enfrentamos al reto de la escasez de agua. La capacidad de innovar y avanzar en la gestión eficiente de los recursos hídricos será clave para garantizar la competitividad del sector ante la presión de la sequía que tanto afecta a uno de los grandes pilares productivos de la comarca, el olivar de secano. En este sentido, financiamos de forma decidida proyectos de las comunidades de regantes, financiando obras hidráulicas que faciliten una gestión más eficiente y sostenible del agua en sus explotaciones. Además, respaldamos proyectos de startups que abordan los desafíos globales del agua a través de nuestra incubadora y aceleradora de empresas Cajamar Innova, así como empresas que promuevan el agrotech y foodtech.

Más allá de la inversión, ¿qué impacto social considera que tendrá el Puerto Seco en la ciudad y cómo puede Cajamar acompañar esos cambios en empleo, vivienda o servicios?

El impacto social que puede tener este proyecto va a ser muy amplio. En el informe presentado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio se estima una inversión total cercana a los 500 millones de euros y la generación de 8.000 empleos directos y unos 16.000 indirectos. Eso significa que más personas podrán establecerse en Antequera, se espera más demanda de vivienda, se abrirán nuevos negocios y los servicios municipales y privados deberán adaptarse.

Las entidades financieras como Cajamar, tenemos un papel relevante en cada una de esas fases: hipotecas accesibles y sostenibles, apoyo al pequeño comercio y autónomos, programas de educación financiera para una población que crecerá y se diversificará… El Puerto Seco no es solo economía: es un proyecto de ciudad. Y nuestra responsabilidad es contribuir a que ese crecimiento sea equilibrado, sostenible y socialmente integrador.

Mirando al futuro, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades que ve para la economía de Antequera y cómo puede contribuir Cajamar a impulsarlas?

El principal reto será gestionar el crecimiento sin perder la identidad y la calidad de vida que caracterizan a Antequera. Si se hace bien, se puede alcanzar un desarrollo económico sólido y estable. La gran oportunidad es evidente: Antequera puede convertirse en un nodo estratégico entre Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. Una posición privilegiada que atraerá oportunidades, inversiones y talento.

Desde nuestro punto de vista, esto implica ser responsable, ágil y cercano. La digitalización es fundamental, pero en territorios como este, la atención personal sigue siendo crucial, y en Cajamar nos distinguimos por ello. Nuestro papel será el de siempre, seguir siendo un apoyo constante para el tejido empresarial y social de Antequera. Si todos, administraciones, empresas, profesionales y ciudadanía, remamos en la misma dirección, Antequera puede vivir una de las etapas más prósperas de su historia reciente.