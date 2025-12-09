Horticultores El Torcal: productos de calidad y voluntad de servicio

En las tierras fértiles de la Vega de Antequera se encuentra Horticultores el Torcal S.C.A., una cooperativa que pertenece al sector agrario. Está ubicada en una zona declarada como espacio singular agrario en un entorno de mitos paisajísticos cargados de significados legendarios, generalmente relacionados con las formas caprichosas del relieve kárstico (peñas, torcales, cuevas, etc.), siendo aquí donde los primeros pobladores de La Vega dejaron de ser nómadas y se iniciaron en el conocimiento de la agricultura y ganadería utilizando el agua y el sol de dichas tierras fértiles a las que rindieron culto con las enormes construcciones de piedra que se levantaron.

En este contexto se desarrolla la actividad agrícola de todos los agricultores/as que forman parte de la cooperativa, consiguiendo que hoy que sea una fuente de generación de empleo, riqueza y de productos alimenticios.

La cooperativa se sitúa en pleno corazón de Andalucía, formada por más 140 socios/as, cuyas superficies agrícolas están dedicadas al cultivo de espárragos, patatas y cebollas.

Surge como respuesta a la necesidades e inquietudes que demandaban los agricultores/as de la zona, formando hoy un grupo de personas que trabajan día a día para ofrecer a sus clientes firmes objetivos de calidad y con voluntad de servicio.

Certificados de calidad

Para ello cuentan con varias normas de calidad y certificaciones implantadas; disponen de la ISO 9000 dirigida a la gestión de calidad del producto y satisfacción del cliente. La ISO 14001 para la acción del impacto medioambiental de la empresa; el sistema GLOBAL-GAP dedicada al control de buenas prácticas agrícolas, alimentos seguros y sostenibilidad; la acreditación en GRASP, que se encarga del cometido del bienestar y seguridad de empleados de campo y empresa. La homologación en IFS FOOD destinado a la seguridad y calidad de alimentos envasados. Y por último el método de certificación SPRING empleado para un uso sostenible del agua en producción agrícola.

Para desarrollar toda esta labor cuentan con la producción que les aportan sus agricultores/as, la cual se recepciona y se comercializa, en los dos centros de trabajo que disponen con una superficie aproximada de 25.000 m2. En estos espacios cuentan con 11.000 m2 de instalaciones, de las cuales 2.600 m2 están destinadas a cámaras frigoríficas y el resto a diferentes líneas para la manipulación de los productos, disponiendo de los últimos avances de selección, calibrado y envasado de cada uno de ellos para su posterior comercialización.

Disponen de una plantilla de 70 trabajadores/as durante todo el año, aumentando hasta 90-100 personas más en la campaña de espárragos. También señalar que para desarrollar toda la actividad agraria que se realiza en los cultivos para su cuidado y manejo, se generan otros 38.000 – 40.000 jornales anuales.

Es muy importante la vega de Antequera, es un patrimonio colectivo que hemos heredado de nuestros mayores y que tenemos la obligación de conservar y mejorar. Por tanto es necesario disponer de herramientas que reconozcan y legitimen dichos espacios, otorgándole un uso social ordenado, en donde el principal objetivo sea garantizar la estabilidad de las zonas agrícolas y sus condiciones de viabilidad.

Cultivo de espárrago

Durante las primeras luces de cada día los/as agricultores/as recolectan de la tierra con máximo cuidado los turiones finos y esbeltos, para evitar su deshidratación y garantizar que conserve todas sus propiedades organolépticas, uniendo tradición e innovación mediante la mejora de su eficiencia y productividad para ser más competitivos.

Todo esto, unido a una buena calidad del espárrago que se produce en la Vega, caracterizado por su textura fina, sus cabezas cerradas, el color verde intenso y su especial sabor los hacen que sean considerados 1ª marca en aquellos puntos de venta europeos (Francia, Alemania, Suiza, Países Nórdicos, Reino Unido, etc.) donde están presentes, comercializando algo más del 90% en dichos países, de una producción aproximadamente de 1.000.000 kgs.

Cultivo de la patata

El cultivo de la patata abarca dos campañas; una llamada la patata temprana o media estación desde finales de junio hasta finales de julio y la denominada patata tardía o verdete que va desde finales de diciembre hasta principios de febrero.

Las principales variedades que están sembrando son Farida, para el consumo doméstico generalizado y las variedades Agria y Anissa para su uso en patata frita tanto en consumo doméstico, como en consumo hostelero.

En la campaña de verdete se utiliza la variedad Soprano, tanto para el segmento de lavado como en el segmento sin lavar.

Las producciones oscilan entre los 15-16 millones de kgs. en una superficie de 360 hectáreas aproximadamente.

Cultivo de cebolla

El cultivo de la cebolla comprende dos campañas, una llamada cebolla temprana que por sus características especiales es una cebolla de pocas pieles y requiere la utilización de bastante mano de obra para su recolección y cuidado y la otra se denomina Tardía o Reca. Esta por el contrario, por ser de bastantes pieles admite la utilización de métodos modernos de mecanización para la recolección, los cuales han permitido a nuestros agricultores ser mucho más competitivos con este producto.

La primera se recolecta prácticamente durante el mes de junio teniéndose que comercializar durante periodo de recogida. La segunda tiene su periodo de recolección desde finales de agosto hasta finales de septiembre, permitiendo en este caso, su almacenaje durante 4 meses.

La producción se sitúa en torno a los 16-17 millones de kgs. en una superficie de 250 hectáreas aproximadamente.

Una de las instalaciones que Horticultores El Torcal tiene en la Vega de Antequera.