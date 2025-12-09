Hotel-Restaurante Lozano: tradición y calidad en el corazón de Andalucía

En una comarca donde la excelencia empresarial convive con un profundo respeto por la tradición, el Hotel-Restaurante Lozano se ha consolidado como uno de los grandes referentes del sector hostelero y gastronómico de Antequera. Su historia es, en esencia, la historia de una familia que ha sabido transformar una pequeña ilusión en una empresa sólida, respetada y admirada dentro y fuera de la provincia.

Fundado hace más de siete décadas por la primera generación de la familia Lozano, el establecimiento ha crecido de la mano de los hermanos Lozano, quienes hoy continúan al frente del proyecto preservando los valores que le dieron origen: honestidad, vocación de servicio, hospitalidad cercana y una búsqueda constante de la calidad. Esa combinación —tradición familiar y profesionalidad contemporánea— es uno de los rasgos que definen su identidad y que explican su vigencia en el tiempo.

Apuesta singular en la cocina

Desde sus inicios, el Lozano destacó por una apuesta singular: convertirse en uno de los primeros importadores de marisco fresco de la comarca, recogiéndolo cada día directamente en la lonja de Málaga. Este gesto, que en su momento supuso una innovación adelantada a su tiempo, sigue siendo hoy uno de los pilares de su propuesta gastronómica. A partir de ese producto excepcional y de recetas profundamente arraigadas en la cocina antequerana, el equipo ha sabido evolucionar hacia una gastronomía más contemporánea, combinando técnicas actuales con sabores tradicionales. El resultado es una cocina con personalidad propia, reconocible, y sobre todo fiel a sus raíces.

El Lozano no solo destaca por su cocina. Su crecimiento como gran complejo hostelero le ha permitido convertirse en un espacio versátil y preparado para acoger todo tipo de eventos: bodas, comuniones, reuniones de empresa, congresos o celebraciones familiares de cualquier formato. Con amplios salones privados, terraza, cafetería, hotel y un servicio de cátering que se desplaza a cualquier punto de la comarca, el establecimiento ofrece soluciones adaptadas a cada necesidad manteniendo siempre el sello que lo caracteriza: profesionalidad, experiencia y atención impecable.

Participar en la iniciativa Marca Antequera es, para el Hotel-Restaurante Lozano, un paso natural en su compromiso con el desarrollo de la ciudad y su comarca. Forma parte activa de ese tejido empresarial que impulsa, sostiene y proyecta el nombre de Antequera más allá de sus fronteras