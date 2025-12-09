Polígono industrial de Antequera: el mayor centro comercial de la comarca

El Polígono Industrial de Antequera (PIA) se ha consolidado en las últimas décadas como uno de los grandes motores económicos y comerciales de la comarca. Lejos de ser únicamente un área industrial, hoy el PIA funciona como el mayor centro comercial y de ocio al aire libre de la zona, un lugar donde conviven deporte, alimentación, moda, decoración, hogar, restauración, talleres, concesionarios, ferretería y una amplia variedad de servicios. En definitiva, todo lo que cualquier familia puede necesitar, a solo un paso.

De esta forma, el PIA ha evolucionado hacia un modelo híbrido que combina su esencia industrial con un enfoque cada vez más comercial, convirtiéndose en un espacio pensado tanto para profesionales como para consumidores. Con 233 empresas en funcionamiento y una plantilla conjunta que supera los 2.300 empleados, el polígono es un pilar fundamental para la economía local y un generador constante de actividad. Más del 90% de sus 850.000 metros cuadrados de superficie se encuentra actualmente ocupado, un indicador claro del dinamismo y la demanda que concentra.

Aniversario

El Polígono Industrial de Antequera celebró recientemente su medio siglo de historia. Desde su creación en 1973 ha sido testigo de la transformación del municipio y del crecimiento sostenido de su tejido empresarial. Dentro de este recorrido destacan cinco empresas históricas que superan las cuatro décadas de actividad: Abasthosur, Torcadul, Morato Iberia, Hotel-Restaurante Lozano y Productos Aguilera. Negocios que han aportado empleo, estabilidad y riqueza, y que representan el espíritu de perseverancia y cercanía que caracteriza al polígono.

Esta dilatada historia se sigue escribiendo con la incorporación de nuevas marcas y empresas. En el PIA podemos encontrar modernidad y tradición, como los más de 10 obradores de mantecados con despacho de venta al público existentes, o nuevos restaurantes y centro de formación en hostelería como La Fábrica. Asimismo encontramos grandes superficies dedicadas a supermercados y cash & carry, tiendas de juguetes, y una larga lista de negocios que son muy visitados para las compras navideñas.

En la página web del PIA www.poligonoindustrialantequera.com se puede consultar el listado de empresas existentes por sectores y su localización. Un lugar donde lo tienes todo.