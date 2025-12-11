La Universidad Europea de Andalucía y HM Hospitales se alían para la formación sanitaria en Málaga

La Universidad Europea de Andalucía y HM Hospitales han suscrito un convenio de colaboración que refuerza el vínculo entre la formación universitaria y la práctica clínica en la provincia de Málaga. El acuerdo se enmarca en la apuesta de ambas instituciones por un modelo de aprendizaje experiencial, basado en la integración temprana de los estudiantes en entornos asistenciales reales y en la transferencia de conocimiento al sistema sanitario.

Durante el acto de firma, celebrado en la Universidad Europea de Andalucía, han estado presentes Otilia de la Fuente, presidenta y CEO de la Universidad Europea; Dr. Daniel Hormigo Cisneros, rector de la Universidad Europea de Andalucía; y el presidente de HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón; junto a la doctora Virginia Grando, directora Territorial Sur; Jesús Burgos, presidente institucional Sur; y la doctora Alicia de la Cuerda, directora de Docencia de HM Hospitales.

El convenio, que tendrá una duración de ocho años, establece un marco de colaboración para la formación del estudiantado de los Grados del ámbito de las ciencias de la salud en la Universidad Europea de Andalucía, que podrá realizar parte de su formación teórica y, especialmente, sus prácticas clínicas en los hospitales del Grupo HM Hospitales en la provincia, entre ellos el Hospital HM Málaga, el Hospital HM Gálvez y también en el Hospital Internacional HM Santa Elena, así como en los futuros centros proyectados en Málaga capital y Vélez-Málaga.

Asimismo, el acuerdo contempla la participación de profesionales de HM Hospitales como profesorado universitario, lo que permitirá integrar en el aula la experiencia asistencial de especialistas en activo.

Para el rector de la Universidad Europea de Andalucía, Daniel Hormigo, este convenio supone un paso decisivo en la consolidación de nuestro proyecto en Málaga, al integrar la formación de nuestros estudiantes de Ciencias de la Salud en una red hospitalaria de referencia, con una clara vocación docente e investigadora. Hormigo ha subrayado que la alianza con HM Hospitales refuerza un modelo académico que entiende la universidad y el hospital como un ecosistema compartido, donde el estudiante aprende en contacto directo con la realidad clínica, la innovación y los retos del sistema sanitario actual.

Por su parte, el presidente de HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón, ha destacado que la formación de los futuros médicos debe basarse en una experiencia real desde los primeros años, con una inmersión progresiva en entornos clínicos que les permitan adquirir no solo conocimientos, sino también criterio profesional y visión asistencial. Además, ha destacado que esta colaboración nos permite continuar construyendo un modelo de sanidad donde la asistencia, la docencia y la investigación estén integradas para mejorar tanto el aprendizaje como los resultados en salud.

Investigación

El acuerdo contempla la colaboración en materia de docencia e investigación, cooperando para que los avances científicos y las enseñanzas universitarias se traduzcan en una mejora constante de la atención sanitaria. En este marco, se favorecerá la compatibilidad entre la actividad docente y asistencial de los profesionales de HM Hospitales, el desarrollo de líneas de mejora continua en las áreas que dan soporte a la práctica clínica y la puesta en marcha de proyectos de investigación básica y aplicada coordinados entre la Universidad Europea de Andalucía y los hospitales del Grupo.

La alianza se suma a la trayectoria de HM Hospitales como red asistencial integrada, con presencia en cinco comunidades autónomas y una clara vocación universitaria e investigadora, y refuerza el compromiso de la Universidad Europea de Andalucía con una formación sanitaria de excelencia, estrechamente vinculada a la realidad del sistema de salud. De este modo, ambas instituciones consolidan un modelo de colaboración universidad–hospital que impulsa el aprendizaje experiencial, favorece la empleabilidad y contribuye a formar a los profesionales que la sociedad demanda para afrontar los retos presentes y futuros en el ámbito de las Ciencias de la Salud.