HLA El Ángel consolida su Unidad de Cirugía Oncológica Abdominal

HLA Hospital Universitario El Ángel ha consolidado en 2025 una Unidad avanzada de Cirugía Oncológica Abdominal, especializada en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal y tumores de estómago, hígado, biliar y páncreas.

Gracias a este recurso, los pacientes oncológicos con tumores abdominales avanzados pueden recibir todo su proceso diagnóstico y terapéutico en el propio centro, sin necesidad de derivaciones a otros hospitales y con una clara orientación hacia tratamientos con intención curativa.

«Nuestro objetivo ha sido que un paciente oncológico digestivo no tenga que abandonar HLA Hospital Universitario El Ángel para acceder a cirugías de alta complejidad. Para ello contamos con el Dr. Francisco J. León, cirujano oncológico especializado en patologías de hígado y páncreas y responsable de la unidad de cirugía oncológica abdominal avanzada», explica el Dr. Manuel Viola, director médico del centro.

Una unidad multidisciplinar para casos de alta complejidad

La Unidad de Cirugía Oncológica Abdominal avanzada se apoya en un trabajo multidisciplinar estrecho entre oncología, cirugía, medicina interna, anestesia, cuidados intensivos, radiología, farmacia hospitalaria y enfermería especializada.

Aunque siempre existe un médico de referencia para cada caso, el enfoque es plenamente de equipo. El Dr. León trabaja de forma coordinada, entre otros, con el Dr. Carrasco, interviniendo conjuntamente en la valoración de los casos de carcinomatosis peritoneal y en la planificación de las cirugías más complejas.

«HLA Hospital Universitario El Ángel tiene todos los ingredientes para el diagnóstico, la valoración en comité oncológico multidisciplinar y el diseño de la estrategia terapéutica más adecuada para cada paciente», detalla el Dr. León.

De un enfoque paliativo a la intención curativa en carcinomatosis peritoneal

Uno de los hitos más relevantes de esta unidad es el desarrollo de un programa específico para el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal, una forma de diseminación tumoral en la cavidad abdominal que, en centros sin unidades especializadas, suele abordarse con un enfoque fundamentalmente paliativo o con la necesidad de derivación a otros hospitales.

En HLA Hospital Universitario El Ángel, estos pacientes se benefician de un abordaje integral que incluye el diagnóstico y estadificación precisa, tratamiento oncológico sistémico y, en casos seleccionados, cirugía oncológica radical de alta complejidad con finalidad curativa, no paliativa.

Estas intervenciones se basan en la cirugía citorreductora asociada a quimioterapia intraperitoneal en perfusión, aplicada directamente sobre la zona afectada. Este procedimiento requiere una planificación minuciosa y una altísima capacitación técnica.

«En muchos de estos pacientes, pasar de un tratamiento paliativo a un tratamiento con intención curativa supone un cambio radical de perspectiva para ellos y sus familias. Esa es la razón de ser de esta unidad», subraya el Dr. León.

Tecnología, equipo humano y coordinación de más de 20 profesionales

Para poder llevar a cabo este tipo de cirugías, HLA Hospital Universitario El Ángel dispone de:

• Un quirófano altamente equipado para cirugía oncológica abdominal compleja.

• Una máquina de perfusión para quimioterapia intraperitoneal y enfermería especializada esencial para estas intervenciones.

• La implicación directa de la unidad de farmacia hospitalaria, clave en la preparación segura y precisa de los fármacos.

• El apoyo permanente de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para el manejo postoperatorio inmediato.

El trabajo coordinado de más de 20 profesionales interviene en cada caso: cirujanos, anestesistas, perfusionistas, oncólogos, intensivistas, enfermería de quirófano y de hospitalización, farmacia y personal de apoyo.

«Estas cirugías complejas solo son posibles cuando todo el hospital funciona como una verdadera unidad. Desde el quirófano a la UCI, pasando por farmacia y enfermería, cada eslabón es imprescindible», destaca el especialista.

Más de una década de experiencia en cirugía hepatobiliopancreática y trasplante

El Dr. Francisco León aporta a HLA Hospital Universitario El Ángel más de 10 años de experiencia en unidades de referencia en cirugía hepatobiliopancreática y trasplante, lo que permite al centro ofrecer un nivel de resolución propio de unidades altamente especializadas.

Su experiencia en patología de hígado y páncreas, unida a la dotación tecnológica del hospital y al trabajo coordinado con el resto de profesionales, garantiza que el paciente oncológico abdominal pueda ser tratado a lo largo de todo su proceso en un entorno de máxima seguridad, calidad asistencial y acompañamiento.

«El usuario de HLA Hospital Universitario El Ángel cuenta con un sustrato de calidad asistencial que le permite ser tratado de principio a fin en el mismo centro, incluso en escenarios que, hasta hace poco, se consideraban casos terminales sin opciones reales de curación», concluye el Dr. León.