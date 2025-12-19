Aceituna aloreña de Málaga: la primera con Denominación de Origen Protegida

La Aceituna Aloreña de Málaga es la primera aceituna de mesa en España en obtener el reconocimiento de Denominación de Origen Protegida (DOP), como consecuencia de su excelente calidad, variedad única, tradicionalidad del proceso y, elevada vinculación con su zona de producción.

Cada año, la campaña de recogida, basada en recolección manual mediante la técnica de “ordeño”, se inicia en el mes de septiembre, y finaliza en seis u ocho semanas. Este año, marcada por la recuperación de los olivos tras la sequía acumulada que, además de la producción, también afectó al propio árbol. La misma ha sido buena en producción y calidad del fruto.

Tras dicha recogida, en las industrias, son partidas y conservadas en salmuera (agua y sal), estableciéndose tres estilos de elaboración: Verdes Frescas, conservadas en cámaras frigoríficas durante un tiempo mínimo de tres días; Tradicionales, conservadas a temperatura ambiente durante un mínimo de veinte días; y Curadas, conservadas durante un mínimo de tres meses. Estas diferencias en la conservación de las aceitunas Aloreñas de Málaga, originarán diferentes grados de maduración, algo notable en el grado de amargor, color, olor, aroma y sabor. De forma que, las Verdes Frescas se caracterizan por presentar una coloración verde clara, olor a fruta verde y a hierba que sugiere su frescor y cercana recolección en el tiempo; las Tradicionales presentan una coloración verde-amarillo pajizo, con olor a fruta fresca y a los aliños propios del aderezo y, sabor ligeramente amargo; y, las Curadas, se caracterizan por presentar una coloración amarilla-marrón, con un olor a fruta madura y a hierba fresca.

Tras este proceso, natural y artesanal, son aliñadas con ajo, tomillo, pimiento e hinojo, típicos de la zona de producción que le dan un característico aroma y sabor. Como producto con Denominación de Origen Protegida, su elaboración se realiza de forma tradicional y su proceso de producción está adaptado a las normativas higiénico sanitarias actuales, garantizando así la seguridad alimentaria del producto.

Su zona de producción se ubica en la parte interior de Málaga, en un total de diecinueve municipios enmarcados, principalmente, en las comarcas del Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves. Los olivares se ubican en pequeñas explotaciones familiares, lo que permite un cercano y elevado cuidado en la producción de las aceitunas, facilitando a su vez, el control de la trazabilidad, que continúa en las industrias con DOP.

En cuanto a su composición nutricional, dado su escaso contenido en oleuropeína (polifenol), componente antioxidante de sabor amargo, estas aceitunas no necesitan tratamiento con sosa cáustica, de ahí que se endulcen únicamente con salmuera, lo que permite conservar la textura fibrosa del fruto fresco y una alta proporción de nutrientes: alta proporción de ácidos grasos insaturados, elevada concentración de fitoesteroles, y todos los aminoácidos esenciales. De igual forma, poseen una alta variedad de vitaminas (A, B6, C y E) y minerales (Fe, Mn, Zn, K, Ca, Na).

El Consejo Regulador de esta Denominación de Origen certifica el producto según su proceso de producción, transformación y envasado en base a la normativa vigente, que garantiza la calidad y autenticidad de esta aceituna, verificado a través del sello de la Denominación de Origen que se puede encontrar en los envases.