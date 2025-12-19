'Miel de Málaga', un producto malagueño que genera una gran expectación

Desde el pasado 26 de febrero de 2025, fecha en la que se colocó la primera etiqueta de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Miel de Málaga” en la sede de la Consejería de Agricultura en Málaga, el interés y la expectación en torno a las mieles malagueñas no han dejado de crecer. Nuevos productores se han incorporado al Consejo Regulador y la DOP ha estado presente en ferias, mercadillos y catas en escuelas de hostelería, donde el público ha podido descubrir y degustar la extraordinaria calidad de estas mieles.

La DOP “Miel de Málaga” ampara ocho variedades: siete monoflorales y una multifloral. Se considera miel monofloral aquella elaborada mayoritariamente a partir del néctar de una sola especie vegetal, con la excepción del mielato de bosque, que procede de secreciones azucaradas y no de néctar floral.

En los campos y montañas de la provincia, las distintas especies vegetales no florecen simultáneamente. El apicultor, profundo conocedor de estos ciclos naturales, aprovecha esta sucesión de floraciones para obtener mieles diferenciadas. Para ello, controla cuidadosamente los procesos de almacenamiento y maduración del néctar, extrayendo la miel en su punto óptimo antes de que se mezcle con floraciones posteriores.

Posteriormente, cada miel es sometida a un exhaustivo proceso de caracterización. Su calidad se verifica mediante análisis físico-químicos; el origen floral se confirma a través de análisis palinológicos, que determinan el porcentaje de granos de polen exigido por el pliego de condiciones; y, finalmente, se realizan análisis organolépticos para comprobar que cumplen las expectativas sensoriales de sabor, aroma, textura y color.

Aunque existen producciones menores ligadas a cultivos concretos, las variedades recogidas en la DOP “Miel de Málaga” son:

Milflores: procedente de praderas y zonas de montaña, sin una floración dominante. Presenta una amplia gama de matices aromáticos y gustativos, como una auténtica fotografía sensorial del paisaje en un momento del año. Es una miel versátil, ideal para bebidas, desayunos y maridajes con todo tipo de postres.

Azahar: obtenida del néctar de la flor de los cítricos, especialmente en el Valle del Guadalhorce. De color claro, sabor dulce y aroma floral muy característico. Combina especialmente bien con infusiones y productos lácteos como yogur o queso fresco.

Romero: típica de los paisajes mediterráneos, abundante en toda la provincia y especialmente en la Axarquía. Es una miel muy clara, de aroma floral delicado y poco persistente, con sabor dulce. Suele cristalizar finamente en poco tiempo.

Tomillo: presente en toda la provincia y abundante en los Montes de Málaga. De color ámbar, aroma intenso y persistente con notas fenólicas, y sabor dulce con matices ácidos. Rica en vitamina C, marida bien con quesos curados y guisos de carnes.

Eucalipto: procedente de árboles plantados habitualmente en riberas de ríos. Miel de color ámbar, sabor dulce y aroma muy singular que recuerda a madera mojada. Ideal para acompañar alimentos de sabor intenso.

Castaño: característica del entorno de la Sierra de las Nieves. De color ámbar oscuro, aroma a madera seca y sabor claramente amargo. Excelente para carnes de caza, aderezos de ensaladas y combinación con frutos secos.

Aguacate: propia del cultivo subtropical de la costa sur de la provincia. Produce una miel única, muy oscura, casi negra, con aroma floral afrutado y un sabor dulce con sorprendentes notas saladas

Mielato de bosque: procede de las secreciones azucaradas de las bellotas en crecimiento de árboles y arbustos del género Quercus del bosque mediterráneo. Es una miel muy oscura, fluida y de cristalización escasa, con aroma floral, notas de cereales malteados y un sabor dulce atenuado con matices salinos.

La provincia de Málaga ofrece así mieles para todos los gustos y usos culinarios, cuya excelente calidad está certificada por el Consejo Regulador de la DOP “Miel de Málaga”, garantía de origen, autenticidad y excelencia.