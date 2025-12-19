Quesos Montes de Málaga, entre los mejores del mundo en los World Cheese Awards

Hablar de Quesos Montes de Málaga es hablar de un producto profundamente ligado al territorio, al trabajo colectivo y a una forma de hacer las cosas que combina tradición, conocimiento y compromiso con el medio rural. Una filosofía que, año tras año, se ve refrendada por algunos de los galardones más prestigiosos del panorama quesero nacional e internacional.

En 2025, Quesos Montes de Málaga ha vuelto a situar a la provincia en el mapa mundial del queso gracias a los World Cheese Awards, el certamen internacional más relevante del sector, en el que compiten miles de quesos procedentes de todo el mundo. En esta edición, la marca ha obtenido tres importantes reconocimientos: Súper Oro para el Queso Curado Emborrizado Montes de Málaga, Plata para el Queso Semicurado y Bronce para el Queso Reserva Natural. Un palmarés que consolida a la marca como una de las grandes referencias del queso de cabra a nivel internacional.

Especial mención merece el Súper Oro, una distinción reservada a los quesos considerados entre los mejores del mundo por un jurado internacional de expertos. El Queso Curado Emborrizado Montes de Málaga destaca por su personalidad, equilibrio y matices, fruto de una cuidada elaboración y de una leche de gran calidad, procedente de ganaderías que pastorean en nuestro entorno. Durante los últimos meses , el queso se afina en aceite de oliva virgen extra variedad verdial, autóctona de la Axarquía malagueña, y se emborriza con salvado de trigo ecológico, un afinado que potencia su aroma, protege la corteza y le confiere una textura y un sabor inconfundibles, ligados al territorio.

Estos reconocimientos internacionales se suman a los obtenidos en el ámbito provincial. En la VII Edición de los Premios a los Mejores Quesos de Cabra de la Provincia de Málaga, organizados por la marca promocional Sabor a Málaga de la Diputación Provincial, Quesos Montes de Málaga fue distinguido como Mejor Queso Semicurado de Cabra y Mejor Queso Curado elaborado con Leche Cruda, gracias a su Queso Semicurado y al Queso Reserva Natural al Pimentón, respectivamente. Premios que refuerzan el prestigio de una marca hecha en Málaga y para Málaga.

Detrás de Quesos Montes de Málaga hay un proyecto cooperativo sólido, integrado en AGAMMASUR S.C.A., que agrupa a más de 300 ganaderías de caprino, mayoritariamente ubicadas en la provincia. Ganaderos y ganaderas que apuestan por el pastoreo diario en espacios naturales de gran valor ambiental, como los Montes de Málaga o la Sierra de las Nieves, y que contribuyen activamente al mantenimiento del paisaje, la biodiversidad y la economía rural.

La elaboración de los quesos se realiza en Colmenar, en una quesería de referencia en Andalucía, donde la experiencia del equipo humano y el respeto por la materia prima permiten transformar la leche en quesos con identidad propia. Cada pieza es el resultado de un trabajo colectivo que genera empleo, fija población al territorio y preserva una cultura ganadera con profundas raíces.

Quesos Montes de Málaga representa hoy una historia de éxito compartido, donde la excelencia no es casualidad, sino el reflejo de un modelo cooperativo que apuesta por la calidad, el origen y el futuro del medio rural malagueño.